La palomita y el romero

Francisco Fernández-Verni. / S. SALAS El Coro de la Catedral interpreta la Misa de Marco Frisina, 'el compositor de El Vaticano', en el emocionante funeral por Antonio Garrido Moraga en la Basílica Menor de la Esperanza.-Fernández-Verni, primer presidente de la Agrupación Legionarios de Honor 'José Ortega Munilla'.-Oumar Diakite, de una patera a jugar al fútbol en El Palo: una hermosa historia de solidaridad PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 11 febrero 2018, 09:32

Del mantel litúrgico que cubría el altar de la Basílica Menor de la Archicofradía de la Esperanza estaban prendidos de forma bien visible una rama de romero y una pajarita multicolor. La misa funeral por el alma del inolvidable Antonio Garrido Moraga fue uno de esos momentos que no podrán olvidar quienes lo vivieron: emoción a raudales, pero a la vez una sensación de paz inmensa (posiblemente porque daba la impresión que de buenas a primeras aparecería con su peculiar forma de andar por medio del abarrotado templo en cualquier momento), una homilía muy especial, sentida y reconocida, y un coro, el de la Catedral, dirigido por Antonio del Pino, que dio una lección magistral de acompañamiento a una ceremonia religiosa interpretando la impactante 'Misa' de Marco Frisina, director del Coro de la Diócesis de Roma, conocido como 'el compositor de El Vaticano', quien precisamente conoció a Garrido (deseo expresado ha tiempo por parte de ambos que se pudo cumplir casi in extremis), días después de que sufriera el derrame cerebral, en un emocionante encuentro en la habitación que ocupaba el profesor en Carlos Haya. Su mujer, Sonia, acompañada por sus hijas Laura y Mencía, su hermano, Jesús, toda su familia, y numerosas autoridades, comenzando por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y su esposa, Rosa Francia, muy amigos del matrimonio Garrido Hurtado, y el hermano mayor y la junta de gobierno de la Esperanza ocuparon las primeras filas en la misa funeral que fue oficiada por el responsable de Comunicación del Obispado, Rafael Pérez Pallarés, quien posiblemente hizo la mejor homilía de su vida, en una ceremonia, repito, cargada de sensaciones, emociones y recuerdos, porque conocía y muy bien al tristemente protagonista del acto. Nunca había escrito de un funeral. Pero el de Antonio Garrido fue muy distinto a todos los que uno ha vivido, que por aquellas cosas del calendario cada vez son más... Lo mismo que él era distinto a cualquier otro ser humano. Su figura quedó inmortalizada en los frescos que Eugenio Chicano dejara para lujo y orgullo de Málaga en la Basílica Menor de la Esperanza, como otros grandes nombres y hombres de la historia de la hermandad perchelera, y sus cenizas reposarán para siempre allí, bajo la guardia de su Nazareno y de la Señora, 'la Virgen de Málaga', como la definió el propio protagonista en uno de sus artículos sobre Semana Santa publicados en SUR el 14 de diciembre de 2016.

Fue un funeral diferente. La emoción se cortaba sin un ruido, porque nadie se movía. La pajarita de Garrido prendida con la ramita de romero de los encajes de la vestidura del altar se hacía por momentos gigantesca, como su inolvidable figura. Ya descansa en El Perchel para siempre con Ella. Disfrutarán juntos, mucho, sin duda. Es muy difícil imaginar en Málaga una Cuaresma sin Garrido, que por ello será diferente, pero ya estamos a apenas unas horas del Miércoles de Ceniza, y no estará entre nosotros... El sonido de la música estremecedora del oboe que acompañaba al coro resonará en muchos corazones. Como las composiciones de Frisina. Para nada extraño sería una composición suya en homenaje a Antonio Garrido Moraga.

Un malagueño es el máximo responsable de la Agrupación Nacional de Legionarios de Honor, que tiene ámbito nacional, y que fue constituida oficialmente el pasado noviembre bajo el título de 'Agrupación Nacional de Legionarios de Honor José Ortega Munilla', con sede en Málaga y una delegación en Almería. Fue elegido primer presidente el que fuera hermano mayor de la Congregación de Mena y presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Francisco Fernández Verni.

La Agrupación es una entidad de derecho privado, libremente constituida, a la que se pueden adherir de forma voluntaria personas que hayan sido nombradas 'Legionarios de Honor' por el mando de La Legión Española.

Entre sus fines cabe señalar el facilitar un mayor y mejor conocimiento de las Fuerzas Armadas por la sociedad en general, colaborar para lograr el espíritu de compañerismo entre los 'Legionarios de Honor', contribuir al fortalecimiento de las tradiciones legionarias y a la asistencia social en el ámbito de las fuerzas armadas, colaborando con Cáritas y con la Fundación Tercio de Extranjeros.

La primera reunión de la junta directiva se celebró días atrás en Almería, y entre sus primeros acuerdos se decidió crear un premio periodístico y literario que llevará el nombre de José Ortega Munilla, académico y periodista de gran importancia en la España de los siglos XIX y XX, padre de José Ortega y Gasset, que fue el primer 'Legionario de Honor' de la historia. Igualmente se aprobó celebrar el 'Día anual del Legionario de Honor' en uno de los acuartelamientos de la Legión coincidiendo con un Sábado Legionario.

Una comisión de la nueva agrupación encabezada por el mencionado Francisco Fernández Verni, y conformada por Francisco Javier Rodríguez Cánovas, Miguel Temprano Arroyo y Ángel Molinero Santaengracia fue recibida en el Cuartel General del Ejército por el general jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), Francisco Javier Varela Salas, a quien explicaron los fines, proyectos y objetivos de la agrupación, comenzando así una serie de visitas institucionales a las autoridades civiles y militares de Málaga, Andalucía y España. «Nuestro objetivo es mantener y fomentar la unión que existe entre una gran parte del pueblo español y sus fuerzas armadas, y activar un fuerte compromiso cultural y social en beneficio de todos», significó Fernández-Verni, quien se muestra muy ilusionado con la nueva agrupación. El Jueves Santo malagueño será también para todos sus miembros un día muy importante.

Los homenajes hay que darlos en vida. Y eso se merece mucha gente en Málaga, como por ejemplo Juan Godoy.El empresario restaurador malagueño es el presidente del CD El Palo, equipo de fútbol que mantiene con un esfuerzo titánico a cientos de niños jugando al fútbol, entretenidos con el deporte y la ilusión por competir. Les cuesta dios y ayuda llegar a final de mes, pero incluso tienen tiempo de ayudar a quienes aparecen de vez en cuando en nuestras vidas para recordarnos que la divina providencia existe. Oumar Diakite tiene 20 años y llegó de Costa de Marfil a San Ignacio tras cruzar a pie países como Mauritania o Marruecos y pasar casi 30 horas a la deriva en una zodiac con el motor roto y casi 40 subsaharianos más en el Mar de Alborán... Fueron rescatados por Salvamento Marítimo (algún mérito tendrán también, digo yo) y de ahí a un centro de internamiento. Ya en la calle, Diakite, internacional sub 17 con su país, lateral derecho, se encontró con Paco y su furgoneta, Ettore Stecchini y Mariano Pozo, quienes lo llevaron a Godoy. A prueba y a jugar en el filial, donde no necesita papeles, porque lógicamente, Oumar Diakite, que vino despavorido huyendo de las venganzas tribales de su país, no traía nada, y menos aun papeles. Pero hay un montón de gente buena. La semana que viene hablaremos de Paco y de su furgoneta, de sus viajes desde Málaga a Francia. Y les contaremos más cosas de Diakite. Está que no se lo cree. Una vez más, el CD El Palo ha dado un ejemplo para contarlo muy alto. Una historia que merece la pena, como el gesto de Paco, Mariano, Ettore y Juan.

Pasen bien la semana, que sean felices y servidor lo vea y comparta con su permiso.