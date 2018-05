Operación Warhol

«Quiero ser tan famoso como la reina de Inglaterra», dijo el artista Andy Warhol (1928-1987). Esta frase, banal en apariencia, podría estar cargada de significados. No quiere ser JFK, presidente de los Estados Unidos, le atrae mucho más su mujer, Jackie Kennedy, a la que retrata en una variada gama de colores y «con una ligera sombra de muerte en el rostro»; Warhol tampoco quiere ser millonario, lo único que le interesa es el confort, porque el confort aísla, y a él no le gusta la multitud sino la inmensa minoría, a la que retrata con una indolente sofisticación en la que apenas se nota el esfuerzo. Warhol -Andrew Warhola-, criado en un ambiente industrial de Pittsburg, desea, en realidad, convertirse en el dandi de la escena pop internacional a través de distintas facetas: cine, música, moda y arte plástico, y lo logra a través de dos laboratorios neoyorquinos: la Factoría y el Club 54. Se hace amigo del escritor Truman Capote, otro que tal baila, y bautiza distintas bandas musicales, como la Velvet Underground, de la que nace la enigmática cantante Nico, y otros actores rutilantes como Joe D'Allesandro. Warhol, además, es un apasionado coleccionista, su casa es el ejemplo de un Diógenes radical con bibelots, muebles decimonónicos, pesados cortinajes, cama con baldaquino y columnas a lo Bernini, Warhol acumula objetos desde la infancia y lo hará hasta el momento de su fallecimiento.

Estrella de Diego mantiene en su soberbio ensayo 'Tristísimo Warhol' que Andy se rebeló contra su destino y contra su pasado sin pedigrí. De alguna manera lo suyo fue una fría venganza contra los expresionistas abstractos, cuyos miembros no quisieron intercambiar obras con él. Incluso el galerista Leo Castelli lo despreciaba. Pero Warhol tuvo suerte: el fallecimiento de Pollock fue el principio del fin de aquel movimiento amparado por la CIA y simbolizó el nacimiento de nuevos síndromes modernos, nuevas búsquedas no tanto formales sino en la esfera de las estrategias publicitarias. Andy lideró como nadie la escena del arte pop. Sólo, quizá, otro dandi, David Hockney, nos atrapa con la idea del lujo, con el cliché de las piscinas. Warhol no aspira a ser un intelectual, sólo quiere ser la reina de Inglaterra, quiere tener un pasado con testamento ante notario, un pasado, valga la redundancia, cargado de pasado, por eso convierte su casa en un contenedor de simulaciones biográficas. Warhol quiere ser inglés aunque ajustándose al mito por excelencia del glamur americano. Y para ello necesita que nos hagamos famosos cada cinco minutos, se obsesiona con la cámara, serializa sus motivos, nos hace viajar con el proceso de su obra; para Andy la creación es un viaje iniciático por las superficies de las cosas. Busca la celebridad y quiere que también nosotros nos hagamos célebres mirando las latas de la sopa Campbell. Lo cierto es que ahora pueden hacerse famosos visitando el Museo Picasso, en el que esta semana se inaugura 'El arte mecánico', una exhaustiva muestra de la obra warholiana más evidente, pero no por ello menos atractiva. Podría llamarse 'Operación Warhol' y seguramente tendrá miles de visitantes.