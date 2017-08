La nueva nación

Sonia Monroy salió gritando de un plató que España era una mierda. Y no había visto el CIS de julio. El retorno de Pedro Sánchez ha disparado la intención de voto del PSOE. Claro que su valoración es del 3,73. Como muestra de lo chiflado del barómetro, Alberto Garzón vuelve a ser el líder nacional mejor valorado con un 3,91. Rivera tiene un 3,58; Iglesias un 2,95, y Rajoy un 2,79. Neymar dijo el viernes que no se ha ido del Barça porque no fuera el líder. Pero nadie puede ser la estrella en un equipo con Messi. A Neymar, que tenía enfrente lo mejor, le pasaba lo contrario que a Rajoy, que gana elecciones por tener enfrente lo peor: Rivera, Sánchez e Iglesias. Neymar también dijo que el Barcelona es una nación que representa a Cataluña. Eso no se le ocurre ni a Sánchez (Pedro, ¿qué es una nación? El Barça). Tampoco citaría a Dios, pero lo suyo es casi como lo del brasileño: «Dios me ha dicho que debía hacer algo y por eso esto aquí».