Voltaje Una nueva Inquisición La polémica no viene generada por el cartel de la Feria, sino por la petición de su retirada TXEMA MARTÍN Martes, 29 mayo 2018, 09:39

Pocos nos esperábamos que tras la llegada de un nuevo milenio viviríamos en una época tan lamentable para la libertad en todo el mundo y en todos los sentidos. Internet iba a ser un lugar caótico que proponía un espacio de liberación y se ha convertido en lo contrario. En este intento de enarbolar una dictadura de la corrección política y sexual, lo peor de todo es reconocer que la represión no viene de donde siempre, sino que esta nueva fórmula de latigazo en la espalda nos llega ahora de aquellos que dicen que vienen a salvarnos.

La polémica toca a un tema tan típico como el cartel de la Feria de Málaga y este año llega incluso antes de su selección. Ya se habrán enterado: una improbable Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres (se supone que las mujeres son débiles y necesitan otras mujeres más listas y fuertes que las defiendan todo el rato) ha exigido la retirada de uno de los cinco carteles candidatos a anunciar la Feria porque enseña el escote de una mujer a la que no se le ve la cara. Cosificación, sexismo, indignidad, machismo. Y eso que ni siquiera se le ve una teta, pero nótese que en ningún caso la polémica viene generada por el cartel, sino que es en la petición de su retirada donde habita el escándalo. Todavía se ignora el nombre del autor de la imagen, quizás sea una mujer. Ojalá, porque este dato incidiría aún más en el fastidioso paternalismo que promulgan estas asociaciones con ánimo de lacra y que con sus exigencias de moralina se sitúan a un paso de la Inquisición.

Pocos podrán poner en duda la buena intención que esconden los objetivos de estas asociaciones. Entre sus integrantes reconozco a miembros de quien tampoco se duda su labor en materia social y su implicación en la lucha feminista. Pero se suelen equivocar en el tiro. Pecan de aburrimiento. ¿Dónde queda la liberación sexual de la mujer? Porque lo que debería señalar esta asociación no es el escote que aparece en el diseño, sino por ejemplo el hecho de que en el jurado que lo ha seleccionado haya nueve hombres y dos mujeres, y que este repertorio no sea para nada un reflejo de la variedad de la sociedad que representa. Es decir, demandar que haya una visión femenina en el origen de las cosas. Si no ocurre así, me temo que entonces el cartel se convierte no en una imagen candidata a anunciar la próxima Feria de Málaga, sino en una herramienta de publicidad perfecta para esta desconocida asociación que con esta artimaña de censura se marca un punto a su favor. Por cierto, que esta denuncia en los medios ha traído consigo que el cartel en cuestión haya visto aumentado sus votos considerablemente, lo que reincide en la certeza que intentar censurar cualquier cosa favorece su amplificación. Todo esto genera además una pereza tremenda, porque no hay ningún aspecto de nuestra vida que se salve de este escrutinio, de este dedo acusador que nos acecha.