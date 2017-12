La niña que no era un niño

Una niña de San Ildefonso llevaba el pelo muy corto. A alguien en Twitter se le ocurrió escribir que bravo por ese chico con falda y pendientes. Que qué valiente el tal Daniel (no era Daniel). Y ahora dicen sus padres que la niña que nunca ha querido ser un niño no quiere ir al colegio. Que a ver si la van a acosar. Lo más extraordinario del asunto es que esta noticia la leí ayer en la prensa sin haberla visto antes en Twitter (el tuit original tiene sólo 96 retuits). Al autor, con 244 seguidores, le contestó el padre («Carla es una niña, dejad de blasfemar...»). Blasfemar. El otro replica que escuchó «Daniel Rodríguez extrae premio» y creía que esa persona con falda era un niño. Lo sorprendente es que los periódicos den espacio a algo que no es una noticia. Ni siquiera es una de esas memeces masivas de Twitter a las que la prensa da categoría de noticia. Hemos perdido el norte con la transexualidad infantil. Hasta cuando no la hay.