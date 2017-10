O negligencia

La dejadez de Rajoy es la dejadez de TVE. Dejadez, desidia, incuria, apatía, desgana, flojedad, indolencia, indiferencia, lasitud, abandono, descuido, imprevisión, imprudencia... lo que quieran. No necesitábamos ver las audiencias para saber que La Sexta iba a ganar mañana, tarde y noche. ¿Qué había enfrente? Igual que ganaron mañana, tarde y noche los secesionistas del Gobierno catalán. ¿Qué había enfrente? ¿Qué ha habido los últimos años? Leo a Mariola Cubells lo que le dijeron sus contactos en TVE sobre la cutre cobertura del no referéndum: «Cuando lo preguntamos nos dijeron que el referéndum era ilegal y que TVE no podía dar cobertura a un asunto ilegal». Amárrame los pavos. A ver si va a ser negligencia. Ordenes que vendrían de quienes dicen que no hubo referéndum. Otra cosa es que hasta los que depositaron su papel en el Tupper supieran que no lo era. Fue una exhibición que funcionó. Consiguiendo, además, un botín emocional.