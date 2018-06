Hacer de la necesidad virtud

Para unos, sin duda, habrá sido un trago amargo, para otros dulce, pero estoy seguro de que para nadie va a ser fácil digerir lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso. De modo que, o todos hacemos un esfuerzo, o la política y la sociedad españolas seguirán estragadas. Lo que puede ser un consuelo para quienes se sientan frustrados por los acontecimientos, pero sólo será un consuelo triste, y se podría decir que mezquino.

Por eso lo mejor es que cada una de las fuerzas políticas, y de sus líderes, acepte el carácter transitorio de su situación, que es algo que suele ayudar a mantener la dignidad en la adversidad. Y también en la fortuna, porque saber que más temprano que tarde estarás en el lugar del otro, ayuda bastante a moderarte tanto en el ejercicio del poder como en la oposición.

Mi maestro Julio Carabaña, que ha investigado en nuestro país el fenómeno de la movilidad social, con tanto rigor y profundidad como el que más, si no el que más, encontró que los mejores modelos sociológicos del ascenso y descenso social consiguen explicar el cincuenta por ciento del mismo, y que el resto se debe al azar. Eso también debería ser un consuelo y una advertencia, no todo lo que logramos, o perdemos, es por culpa nuestra, hay imponderables que no caben en ninguna ecuación más que como buena o mala suerte. Nietzsche recomendaba que estuviéramos a la altura de nuestro azar. Me parece una figura elegante: estar a la altura del azar que nos ha tocado y no tratar de convertir la buena fortuna en un inmerecido mérito, ni la mala en un demérito del que avergonzarse.

Sería bueno que el PP no se engañara, ni se dejara engañar, porque como les dijo el candidato socialista, y hoy presidente del Gobierno, el señor Sánchez, no son un partido corrupto. Ningún partido en nuestro país lo es, aunque ninguno está libre de que, en el momento y el lugar más insospechados, les surja un caso de corrupción. Nadie. Pero es verdad que aquellos SMS del presidente Rajoy al tesorero de su partido diciéndole, «Luis sé fuerte» y sobre todo aquel otro en el que le decía «hacemos lo que podemos», que conocimos en julio de 2013, le produjo una herida al presidente del Gobierno que lo hubiera obligado a dimitir en cualquier democracia avanzada, pero que el señor Rajoy taponó con su mayoría absoluta hasta que la infección se extendió primero a su partido, y luego por todo el sistema político hasta hacerlo reventar.

Si la democracia es, al mismo tiempo, un poder y un contrapoder, desde 2013 en nuestro país ha sido, sobre todo, un contrapoder: la reacción de una buena parte de la sociedad a la impunidad de un poder elegido democráticamente. Desde entonces nuestro sistema político ha tratado de expulsar, con fuertes convulsiones, aquellos SMS. Ya lo ha hecho. Ahora necesitamos que la democracia vuelva a ser un poder, capaz de unirnos a todos en la tarea de resolver los problemas de nuestra sociedad. Porque a lo único que la sociedad española debe temer en este momento es a la parálisis política en la que estábamos instalados.