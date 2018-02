Nabos y chirivías

Eugenio destacaba haciendo humor serio. A Justin Trudeau le falta el taburete, el whisky y el cigarrillo. Lo último del tipo de los calcetines horrorosos ha sido corregir a una mujer que no utilizó la palabra 'mankind' (humanidad, con man de hombre) por preferir 'peoplekind' (algo como gentidad). A Jordan Peterson que vas. Aquí tenemos a Leticia Dolera, que por lo menos no es primera ministra. En los Goya dijo que la gala era «un campo de nabos feminista precioso» (chiste suyo y pactado). Luego se disculpó porque no pensó que «invisibilizaba a las mujeres que tienen pene». Leticia Dolera y Julita Salmerón son lo mejor que nos ha pasado en los últimos tiempos. Mi tía Justa también era buena. Tenía un dicho: «Mientras Murcia tenga río y Lorca tenga pantano, no reinará la chirivía en el partido del nabo». Luis Carandell se lo apuntó pero ya no le dio tiempo a incluirlo en un nuevo 'Celtiberia Show'. Ya hay material para un Canadian Show.