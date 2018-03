En la televisión gallega se han cabreado con el éxito de 'Fariña' y vuelven a emitir 'Matalobos', su serie de narcos. Y dicen que qué es esto de que vengan los de fuera a contar su historia. Los de fuera son Bambú, productora gallega, con más de un 95% de equipo artístico y técnico de allí. Ahora se usa mucho la palabra inclusivo (en relación con el lenguaje no sexista). También se usa exclusivo de manera boba (en relación con algo caro: un hotel, una urbanización). Pero claro que la exclusión es habitual. Con las personas que no son tú. Los gallegos con otros gallegos y las mujeres con otras mujeres. Las que firman manifiestos con las que no lo firman, las que van a hacer la huelga del jueves con las que no. Es el otro. La otra (que a nada tiene derecho). Nos hemos reído mucho de Aznar por aquello de que le gustaba la mujer, mujer. El feminismo de carril (mejor las almejas) no es distinto. Sólo admite a su mujer, mujer. La buena.