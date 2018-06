Miss América fea

El certamen de Miss América quiere juzgar el interior del alma de las mujeres. Yo prefiero que me miren las tetas. En el concurso que se celebrará en septiembre de 2019 ya no habrá desfile en bañador, los tacones serán opcionales y tampoco será necesario el traje de noche. La Sandra Bullock de 'Mis Agente Especial' estaría encantada. Regina Hopper, directora de Miss América, ha dicho que las mujeres en el concurso ya no serán juzgadas por su belleza sino por su cerebro. Para eso una oposita a abogada del Estado. Shelley Winters lo tenía muy claro: «Aparecer desnuda en el escenario es repulsivo. Pero si yo tuviera veintidós años y un cuerpo estupendo, entonces sería algo artístico, con buen gusto, patriótico y una experiencia religiosa de provecho». Pero a Winters no le tocó una sociedad tan hipócrita como infantil. La vida es otra cosa. Como los hombres van a seguir siendo hombres, las mujeres seguirán pudiendo valerse de su belleza.