Las enmiendas de PP y Cs para endurecer la prisión permanente revisable no prosperaron, pero ayer se demostró algo sobre la importancia de Twitter. Poca. Aunque algunos, políticos o medios, se empeñen en dar voz a falsos clamores. Habría que conjurarse para que esa red no sea más que una juerga en Las Vegas. Lo que pasa en Twitter se queda en Twitter. El debate de ayer no zurrió ahí. ¿No es importante? Señaló ayer Jorge Bustos (en Twitter) la razón: el debate no beneficia a la izquierda, que es la que manda en las redes. Cs y PP recordaron casos de violaciones y asesinatos. Con detalles. El portavoz del PSOE argumentó que sin prisión permanente España venció a ETA y que con esta cadena perpetua ha muerto Gabriel. A la espera de que se pronuncie el Constitucional, la iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable sigue su curso. Fuera de Twitter, refugio de las minorías ruidosas frente a las mayorías silenciosas.