Hay ferias que marcan tendencias y que ponen en su sitio al sector, a los destinos y a quienes gestionan esta industria. Una de ellas es la Bolsa Internacional de Turismo de Berlín (ITB), que toma el pulso del mercado más viajero del mundo y que señala los caminos a seguir para captar a un cliente experto en vacaciones, porque para los germanos son una prioridad, y muy exigente. Como turista experimentado busca disfrutar de sus días de asueto no sólo con lo que más les gusta, que es el sol y la playa, sino con convertirse en un lugareño más de pueblos del interior, con descubrir la gastronomía o con conocer la historia y el patrimonio del destino elegido. España es, después de la propia Alemania, su elección favorita, y Andalucía está entre las tres primeras del territorio nacional. El temor al impacto de la recuperación de Turquía, donde los resort de cinco estrellas ofrecen una semana de vacaciones por 300 euros, se ha ido disipando a medida que se constataba que operadores y aerolíneas siguen apostando por caballo ganador. Es decir, por esas zonas de España en las que los profesionales ofrecen calidad, seguridad y una oferta de ocio que no encuentran en estos países que han estado los últimos años fuera de mercado, precisamente por la inseguridad y la inestabilidad. Esta ITB ha dejado claro que la competencia es necesaria para cargar pilas, planificar con más detalle, mejorar el producto y concienciarse de que la clave del éxito pasa por fidelizar a un alemán que no juega en la liga de vacaciones baratas sino de viajes excelentes. No hay que tener miedo. Entre otras cosas porque en esta feria también se les ha visto a los operadores el plumero de utilizar el resurgir de estos competidores para dar una vuelta de tuerca, tras ejercicios en los que la capacidad de los destinos marcaba la pauta, para volver a tener la sartén por el mango. El tiempo pone a cada uno en su sitio, por eso es fundamental aprovecharlo para actuar más, quejarse menos y tomar el control de un negocio que en Alemania sigue en alza. Enamorados de Andalucía.