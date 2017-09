Un mérito enorme y Rola

El Málaga se ha convertido en la Bernarda de Primera. Ya saben a lo que me refiero. Todo está en contra del equipo blanquiazul, hoy carne de Segunda se mire por donde se mire, pero además todo parece que es merecido, y eso cabrea un taco. Ni un solo árbitro de la categoría habría pitado un penalti como el señalado en el minuto 3, o haber permitido un gol (el 1-2 de Williams, tras clara falta a Kuzmanovic), o la expulsión absurda del centrocampista local, pero esto es el Málaga, equipo en el que parece que no manda nadie, en el que nadie dice nada y en el que todo es posible, incluidos los fichajes tan alucinantes que se han realizado este verano. Pero así y todo, con diez, con un árbitraje nefasto, el Málaga, con 'don' Rolan como gran lider (¡qué pena que te vayas al Depor, amigo!), consiguió al fin un punto, que sabe a gloria además y que va a darnos la fuerza necesaria para salir del culo de la clasificación, para demostrarles a la Liga y a sus responsables que aquí hay más que un jeque, más que un equipo, más que un entrenador, que hay un sentimiento y una ciudad con amor a unos colores y con unos sentimientos que no pueden pisoteados. El Málaga incluso mereció más, pero árbitros y estamentos diferentes de la Liga han apostado porque nos vamos a Segunda, y hace falta un sobresfuerzo para que no se consume tal decisión. No somos la Bernarda, aunque hayan decidido que sí lo somos...

El Málaga con diez mereció todo y más frente a un Athletic que jugó con 12, porque hacía tiempo que no veíamos un arbitraje tan nefasto. Ese Málaga, con 1-3 y diez jugadores, tuvo fe y corazón para marcar, con Rolan como referencia, que es importante tener un líder, algo de lo que este Málaga anda más que necesitado.

Puede parecer un resultado negativo, pero no es así... Ni mucho menos. Este punto sabe a victoria, porque demostró que se puede, que no somos un cero a la izquierda... Otra cosa es que no tengamos poderío, ni nadie que nos represente, ni nadie que nos defienda... ¡Vamos a conseguirlo!