Mentiras e incumplimientos La Tribuna A la poca sensibilidad que la Junta muestra con todos los temas sanitarios malagueños se une la mala suerte a la hora de contratar socios fiables que lleven a buen puerto los proyectos RAFAEL GONZÁLEZ Secretario provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO Sábado, 9 junio 2018, 00:40

Aunque parezca el nombre de una Ilustre y Venerable cofradía de nuestra Semana Santa malagueña, no lo es. Mentiras e incumplimientos resume la especial relación que las autoridades sanitarias andaluzas tienen para con nuestra provincia. Y podíamos añadir a los calificativos de Ilustre y Venerable también Muy Antigua, por el largo proceso temporal de desencuentros sanitarios que llevamos padeciendo los malagueños y malagueñas, que se traduce en el último lugar de las listas de espera desde hace una década. Son tantas y tan variadas que difícilmente en un articulo se pueden recoger todas la patrañas que hemos soportado los malagueños y malagueñas.

Para recordar la primera mentira hay que retrotraerse a 2003 cuando en plena campaña electoral el entonces presidente de la Junta de Andalucía propone un Chare para Mijas. Desgraciadamente no ha sido esta la única mentira sino que ha sido una espiral de embustes que han ido en aumento comenzando en diciembre de 2007, cuando la entonces Consejera de Salud, doña María Jesús Montero anunció de aumento de camas en una ampliación del Hospital Civil, era una dotación de 110 camas. Esta mentira quedo corregida y aumentada con el anuncio del Macrohospital con 1500 camas en septiembre de 2008, aunque previamente en diciembre de 2007 se prometió el Chare de Torremolinos, otra mentira más.

Pero si las mentiras ocupan un lugar preferente los Incumplimientos no le van a la zaga. En abril de 2005, concretamente el día de la provincia de Málaga el entonces presidente de la Junta de Andalucía proclamaba la necesidad urgente ( visto hoy parece chiste) de una infraestructura sanitaria especializada para la Comarca del Guadalhorce y que esta sería una realidad antes de finalizar 2008. Trece años han pasado desde su anuncio y todavía no está funcionando al 100% este Hospital y sin fecha prevista fiable para que este hecho ocurra. Otro incumplimiento que aún perdura es el relativo a la ampliación del Hospital Costa del Sol cuyo comienzo de las obras fueron en mayo de 2007, con un plazo de finalización previsto de tres años, asimismo el Chare de Estepona lleva también un considerable retraso puesto se preveía entrar en funcionamiento en 2010 y todavía en 2018 está en construcción.

Este panorama negativo pareció cambiar en 2017 cuando el Servicio Andaluz de Salud concretó con los sindicatos tres propuestas claras para Málaga.

1. El famoso plan costa 2017 que iba a posibilitar poner todos los recursos sanitarios al 100% con la contratación de los profesionales necesarios para que no hubiera merma de plantilla durante los meses estivales del citado año. Este objetivo aunque no alcanzó el 100% si mejoró en casi todos los centros la asistencia en verano excepto en el Distrito Sanitario Málaga, llegándose casi al 70% de cobertura de sustituciones

2. El punto dos era un crecimiento en personal de plantilla por encima de la tasa de reposición, para paliar los efectos que esta medida tuvo en la Sanidad malagueña sobre todo en Atención Primaria. Se hizo un plan en dos fases contratándose al final del 2017 una cifra cercana al centenar de profesionales y habría una segunda fase en el primer trimestre del 2018

3. Plan de infraestructuras en Asistencia Especializada con propuestas reales para llevar a cabo en un plano razonable sin milongas como en el pasado.

Este panorama prometedor que iniciamos en 2107 se ha truncado este verano y se vuelve nuevamente a las mentiras e incumplimientos, con un juego más propio de trileros para intentar engañar a los profesionales y a la opinión pública.

1. Este año no hay plan costa, ha mutado en el plan verano 2018 y aunque hay un aumento de algo más de un millón de euros en el concepto de sustituciones de verano, esta partida lleva incluida el aumento de plantilla prometida para el primer trimestre y que aún no se ha materializado, además el aumento no cubre el incremento de la plantilla llevado a cabo a finales de 2017, por tanto si bien es cierto que aumenta el dinero destinado a sustituciones el porcentaje cubierto va a ser menor, difícilmente superará el 55%.

2. Como queda reflejado en el punto anterior el desdoble de cupo de finales de 2017 se ha paralizado y se ha incluido en plan de verano de 2018.

3. En cuanto a las infraestructuras tanto el proyecto propuesto por el Grupo de expertos del SAS, como la Mesa de trabajo del Consejo Social coincide al 90%, no hay por tanto excusas para comenzar sin más dilación este coincidencia de proyectos y se debería incluir la partida presupuestaria correspondiente en los presupuestos de 2019.

4. Mención aparte merece la discordancia en la actuación a llevar a cabo en la zona Este de Málaga. Hay dos posturas claramente definidas, una meridianamente nítida que apoya el Consejo Social de Málaga, sindicatos, las asociaciones de vecinos, colegios profesionales y algunos partidos políticos sobre la necesidad de construir un Chare en la zona Este de Málaga. La otra postura mantenida por la Consejería de Salud, presenta una gran indefinición, que va desde la reforma del actual Centro de Salud (por otra parte muy necesaria) a la construcción de una infraestructura de asistencia especializada. Todo ello tiene visos de confundirse en una interminable disputa dialéctica y no avanzar en resolver las necesidades sanitarias de una población de en torno a 120.000 personas.

Es imposible encontrar una sola causa que justifique tanta desazón. En el plano principal está la poca sensibilidad que la Junta muestra para con todos los temas sanitarios malagueños, unido a la mala suerte a la hora de contratar socios fiables que lleven a buen puerto los proyectos, como son las constructoras o las eléctricas. Pero también debemos de hacer autocrítica, puesto que el carácter amable de los malagueños y malagueñas puede hacer que no exijamos con contundencia lo que verdaderamente merecemos y que desde hace lustros se nos escatima desde la Junta en favor de otras provincias andaluza.