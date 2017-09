Marcianos en Montserrat

En Cataluña pasan otras cosas. La semana pasada se celebró en Montserrat el Congreso Mundial de Ufología. A Montserrat fue Himmler para buscar el Santo Grial porque en 1940 las cabezas tampoco estaban muy bien. Una de las campanudas y reconocidas participantes en este congreso ha sido Laura Eisenhower, bisnieta del militar que fuera presidente de EE UU de 1953 a 1961. Un tipo excepcional, sólo hay que leer la biografía de Paul Johnson. Un tipo que procuraba ocultar los intereses intelectuales y los logros mentales. La bisnieta de Dwight D. Eisenhower cree que Hitler murió pero que los extraterrestres reptilianos que mantenían su régimen se hospedaron en otros anfitriones y siguen promoviendo el mal. No voy a comparar a Puigdemont con Hitler, lo voy a hacer con Ike. Puigdemont (la última demostración, en lo de Évole) también es un tipo que no muestra los intereses intelectuales y los logros mentales. Pero en su caso no oculta nada.