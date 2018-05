Manga por hombro Por ahora La moción presentada por Sánchez, sin el apoyo de Rivera, exige contar con los independentistas, así como con Bildu, Coalición Canaria, Nueva Canarias y PNV. Y, de otro lado, la propuesta 'instrumental' del líder de C´s carece de los mínimos apoyos necesarios JOAQUÍN L. RAMÍREZ Domingo, 27 mayo 2018, 10:08

Aveces la política es un patio de juegos, sorpresas y gritos, aparte de un ocasional espacio de responsabilidad y rigor. El hecho de que los jugadores tengan intereses contrapuestos impone un cierto estilo de exhibición de los propios valores y virtudes en combinación con la denuncia pública y ostentosa de los fallos y defectos ajenos. Es muy humano y hasta entendible que, tras descubrirse que un partido erró de modo notable, los representantes del resto resalten su sorpresa y vergüenza ajena para obtener dos objetivos: hacer caer a su adversario lo más hondo que se pueda y dejar claro que su rasgar de vestiduras pone de manifiesto lo más enfáticamente posible que nunca llevaría a cabo conductas como las que son el gran objeto de crítica y escándalo. Al fin, en democracia, los contendientes se esfuerzan por ganar la confianza de los ciudadanos y hacer perder la misma para el proyecto y las maneras de actuar del resto, en la medida que se pueda. Si bien, todo ello debe estar convenientemente envuelto de pudor y en aras de un interés general o bien común por demostrar.

Tras las elecciones de diciembre 2015 y su virtual repetición en junio de 2016, el equilibrio de fuerzas convirtió el espacio político en una olla a presión de mayor intensidad que de costumbre. La grave crisis económica y social que arrastramos desde finales de 2007 es un ingrediente esencial para entender los avatares de la política española de estos años, pero no puede separarse del retransmitido proceso secesionista catalán con su implementación y su grave intento -o efectiva producción- de golpe de estado. La inmensa laboriosidad que administrar unos momentos tan complejos conlleva, una y otra vez, se ha visto comprometida por episodios de corrupción quizá pasados pero traídos al presente por actualidad o intervención judicial. Recientemente, la polémica acerca de un máster, rematado con vídeo de 2011, o la adquisición de un chalé de lujo, fueron el objeto de actualidad más comentado. Pero el cénit ha sido la sentencia del caso llamado Gürtel. Aparte de la dureza del fallo en años de prisión y algunos comentarios que esta resolución se permite, así como el intenso y divergente voto particular de unos de los tres magistrados, es reseñable y piedra de toque para la polémica la responsabilidad civil del Partido Popular por valor de 250.000 euros. Demostrada la financiación ilegal en las campañas de los alcaldables en Pozuelo y Majadahonda, se declara al Partido Popular civilmente responsable a título lucrativo por el importe reseñado. Según la doctrina del Tribunal Supremo, «el responsable civil por título lucrativo ha de ignorar la existencia de la comisión delictiva, por tanto no habrá actuado ni como autor ni como cómplice. Y debe tratarse de un verdadero aprovechamiento, no siendo suficiente la mera apariencia de beneficio». Es decir, no hay «condena por corrupción», ni hay condena, porque no hay comisión de delito alguno. Hay que entender que al disponerse de un dinero ilícito en las campañas electorales de los dos municipios reseñados, el tribunal colige que el Partido Popular se ha beneficiado de este montante del que, por cierto, sólo han dispuesto los alcaldables condenados y sin conocimiento de su partido. En tanto a ello es por lo que el voto particular de uno de los tres magistrados incide en negar esta responsabilidad del Partido Popular, por considerar que no ha obtenido beneficio ni aprovechamiento.

Pedro Sánchez se apresuró a presentar una Moción de Censura que el día antes sugirió un compungido -y con mala cara- Pablo Iglesias. Rivera habló de un antes y un después tras lo que llamó «un gobierno condenado por corrupción», a pesar de que ni el gobierno fue juzgado ni su partido condenado, además, por conductas acaecidas en 2003. Ciudadanos exige elecciones, de lo contrario apoyará una moción de censura instrumental para convocarlas y no se pueden convocar elecciones con una moción de este tipo registrada. Es un laberinto tan español como el título del libro de Gerald Brenan. En tanto, la mayoría pretendida por Sánchez, sin el apoyo de Rivera, exige contar con los independentistas, así como con Bildu, Coalición Canaria, Nueva Canarias y PNV. Es más que dudoso que puedan aceptarse estos apoyos sin que la sociedad española lo recrimine gravemente. Y, de otro lado, la propuesta 'instrumental' de Albert Rivera, aparte de saltarse la obligación de dar forma 'constructiva' a la moción de censura, tal y como exige la Constitución, puede carecer de los mínimos apoyos necesarios.

Nadie conoce el futuro y no parece la conveniencia de cada cual la mejor inspiración para afrontarlo. Se quiera o no, frente a los nervios, la pasión y el propio y descarado interés, el presidente Rajoy -no incurso ni responsable en causa o condena alguna y, se quiera o no, de limpia trayectoria- sugiere y tiene la serenidad, la templanza y la firmeza que momentos como éste exigen. Nadie como él para bregar aquí y ahora con todo lo que nos jugamos.