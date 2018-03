En un restaurante de Vancouver despidieron a un camarero porque no cumplía el código de buena conducta y respeto en la empresa. Por ser agresivo con sus compañeros. El despedido, como línea de defensa frente a esos canadienses tan tiquismiquis, ha dicho: «No soy grosero, soy francés». Torrent, presidente del Parlament, dijo el domingo tras la detención de Puigdemont que «ningún juez, ningún Gobierno, ni ningún funcionario tiene la legitimidad para cesar, y aún menos para perseguir, al presidente de todos los catalanes». Pasa con estos como con los corruptos, que han vivido en una impunidad que consideraban normal. Torrent, que cree estar en un mundo donde las leyes son para otros, también podría haber alegado: «No somos delincuentes, somos catalanes de bien». Como el «Señor Aznar, no somos telebasura» de Malena Gracia y Yola Berrocal desde 'Hotel Glam'. Que Torrent no nos parezca más serio que Malena y Yola es lo que han conseguido.