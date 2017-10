Un 'malagueño' al frente de los antidisturbios Villabona, frente al ministro Zoido, en una reunión con mandos policiales ayer en La Junquera (Gerona). Florentino Villabona, excomisario provincial, ha diseñado y dirigido al pie del cañón el operativo policial en Cataluña JAVIER RECIO Málaga Domingo, 8 octubre 2017, 09:53

Los policías antidisturbios han sido una de las principales víctimas del 'procés' catalán. Sí, sí, no va con ironía. Han tenido que soportar ataques físicos y quizá lo que es peor, mediáticos, por su comportamiento desde el pasado domingo. La maquinaria propagandística se cebó con ellos, pese a que bastaba con aplicar el sentido común para sacar como conclusión que todo era una gran mentira, como finalmente se ha ido demostrando. Es difícil pensar que una gran represión policial, como se decía, se saldara con la 'escalofriante' cifra de dos heridos graves, uno de ellos infartado, y tres detenciones. O sea, que debían dar palizas de seda. Era de cachondeo, como esos ochocientos heridos, de los que no hay ni una sola imagen en los hospitales. Para la Generalitat se ve que los empujones per se suponen una lesión. Una de las imágenes más graves que se han visto ha sido la de una mujer mostrando sus cinco dedos sanos escayolados. De risa, si no fuera porque se mancha la imagen de estos profesionales. ¿Eso quiere decir que no actuaron? Por supuesto que no. Hay que ser muy cándido para pensar que un colegio electoral ilegal se iba a desalojar con un clavel en la mano o con buenas palabritas. La vida es otra cosa muy alejada del buenismo que cada vez tiene más adeptos. Había una orden judicial que cumplir y en la medida que se pudo se hizo, pese a que los mossos fueron los principales aliados de los alborotadores que estaban apostados móviles en mano para grabar la actuación policial, que en ningún caso se puede considerar desproporcionada. Todos hemos visto lo que es realmente una carga policial a saco y lo del domingo no lo fue. Pese a ello, ese gran despliegue artístico de gente que se desvanecía cuando llegaba la policía trufado con provocaciones consiguió muy poco material, más allá de los traslados forzosos de varias personas. La policía estaba aleccionada para actuar con proporcionalidad. Al frente del operativo estaba y sigue estando un malagueño nacido en Asturias, Florentino Villabona, más conocido como Tino entre los que le tratan. Este policía, que fue comisario provincial en Málaga y jefe de Seguridad en el Ayuntamiento de la capital, entre otros cargos, está muy valorado. No ya por sus superiores, sino por la gente a la que ha dirigido. Sin duda, lo que engrandece a este tipo de profesionales es el reconocimiento de los subordinados. Y en el caso de Tino no es para menos. Nunca ha dudado en ponerse al frente de las operaciones policiales. Ha participado en las redadas más complicadas de La Palmilla o ha estado junto a sus compañeros en las concentraciones que se produjeron rodeando el Congreso. Ahí sí que se produjeron cargas, entre otras cosas porque los manifestantes eran bastante más agresivos que la mayoría de ciudadanos que acudieron a votar. Tino Villabona está con los suyos, por eso sigue embarcado en el 'Piolín', compartiendo incomodidades. Hay quien pueda pensar que esto no tiene especial mérito. Es posible, pero muy poca gente actúa así. Por eso sorprende que Eduardo Zorrilla, el portavoz de Málaga para la Gente, un hombre formado, abogado, que sabe perfectamente cómo funciona y cuáles son las reglas del Estado de Derecho, haya protagonizado un ridículo encierro en el Ayuntamiento de Málaga en protesta por la actuación policial. Digno de un político de la CUP. Hay veces que este hombre, que suele ser bastante moderado, sorprende con acciones y manifestaciones muy radicales. Aunque con lo que que está cayendo esto no deja de ser algo anecdótico. Hay que desear que todo acabe cuanto antes y que el Gobierno catalán desista de sus ilegalidades. De lo contrario sí que se verán cargas policiales y habrá que lamentar males mayores. Esta vez de verdad. Ánimo a los policías de la provincia destinados en Cataluña con el 'malagueño' Tino Villabona a la cabeza. Buen trabajo.