Málaga ha lucido en Navidad Turismo Andaluz y Turespaña eligen el atractivo de Málaga en estas fiestas como promoción internacional de Andalucía yEspaña.-«Hemos creado un turismo de Navidad que no existía», afirma Teresa Porras.-La ya tradicional fiesta del ACMálaga Palacio.-Evaristo Guerra cumple su deseo de presenciar en directo el concierto de Año Nuevo en Viena.-Los homenajes, en vida. PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 7 enero 2018, 10:07

DECíA Teresa Porras que en Málaga se había creado un segmento de turismo de Navidad merced a las luces y al espectáculo diario del centro de la ciudad. A tenor de lo que dicen los restauradores de la zona, ha sido así. Bastaba darse una vuelta por cualquier restaurante del centro en Nochevieja, por ejemplo, todos con el cartel de ‘completo’, para darse cuenta de ello, ya que el 70 por ciento de las mesas estaban repletas de turistas extranjeros. Los hoteles han registrado una ocupación extraordinaria, y la imagen de Málaga se ha paseado por medio mundo merced a las luces de Navidad, a la espectacular y mediática calle Larios. Este nuevo atractivo de Málaga le está dando mucho rédito a Málaga y muchas satisfacciones a sus ciudadanos, a los que se alegran de que su ciudad sea centro de atención y punto de elogios, no a los que quieren que todo salga mal salvo que ellos intervengan, que entonces ya sería otra cosa... claro. Las redes sociales han ayudado y no poco a la promoción de Málaga en el mundo en estas fechas, porque además la imagen de Málaga en Navidad ha sido utilizada como gancho promocional por Turismo Andaluz y Turespaña, que no es poco por su gran difusión y su capacidad de prescripción. Curiosamente, un corto documental que sirvió como anuncio de Andalucía hace tres años, estas navidades se ha convertido en viral porque ha sido utilizado por miles de personas como felicitación navideña. Igualmente, Turespaña ha elegido Málaga para ‘vender’ España en estas fiestas que terminaron ‘oficialmente’ ayer. «Disfrutar de la Navidad en Málaga es algo único», reza el twitter difundido también por facebook con cuatro imágenes de otras tantas zonas del centro de la capital malagueña. «Compañeros de mi empresa que han venido a Málaga en estas últimas navidades me dicen que es una pena que en sus respectivas ciudades no se haga algo parecido, que Málaga es un espectáculo», comentaba Jorge González, director del ACMálaga Palacio, que ha vivido unas intensas y felices horas, primero el día 4 como rey Melchor en la cabalgata de la Cruz de Humilladero, considerada por muchos como la mejor de cuantas se celebran en las barriadas malacitanas, y que el día 5, como ya es tradicional, en colaboración con el Hospital Materno Infantil, AIOMy Fundación Andrés Olivares organizó su tradicional fiesta de reyes, con reparto de juguete, y muchas atenciones a los niños que más las necesitan y merecen. Una fiesta que se ha asentado ya y que es un ‘clásico’ del día de la cabalgata, que, por cierto, ha sido mucho mejor que otros años, y que, por ponerle un pero, hay que decir que debería haber comenzado antes, porque las seis de la tarde fue una hora muy tardía, porque no terminó hasta pasadas las diez de la noche, por eso el acto celebrado en las escalinatas de la Catedral, que fue una verdadera preciosidad, contó con escasa asistencia de gente. Lo suyo es que la cabalgata comience sobre las cinco de la tarde, para que el final de la plaza del Obispo, desconocido por muchos malagueños, se desarrolle en torno a las ocho y media o nueve de la noche como muy tarde. Ese día 5 es largo, muy largo, pero también muy corto, y además hay que acostarse pronto que vienen los reyes magos...

Teresa Porras definió esta Navidad de 2017 como «muy completa» y mostró su satisfacción no sólo por el atractivo y el éxito que supone la iluminación navideña en el centro, sino también por la gran cantidad de actos que se han desarrollado en los distritos, «que ha sido más intensa e importante que en ningún otro año pasado. Hemos conseguido que Málaga sea referente en la Navidad en España y eso no ha sido fácil, pero todos los esfuerzos han merecido la pena», señala la teniente de alcalde del Ayuntamiento malagueño quien afirma que «sin el apoyo decidido del alcalde, Francisco de la Torre, y de mis compañeros del equipo de gobierno, nada de esto sería posible».

Feliz, sin duda, Teresa Porras, y felices muchísimos malagueños porque su tierra ha lucido en Navidad como pocas otras. «Para el año que viene, ya estamos trabajando», apostilló.

Los sueños no sólo son cosa de los niños. Un grandullón como Evaristo Guerra, uno de los más importantes pintores andaluces contemporáneos, también tenía uno y estas Navidades lo ha visto cumplido: asistir al concierto de Año Nuevo en Viena, todo un clásico sin duda, y este pasado 1 de enero pudo verlo cumplido. Junto a su amigo José Toboso y sus respectivas esposas, María Adela y Pilar, asistieron a tan señalado acto, «y la verdad es que ha sido una gran experiencia, inolvidable... Recuerdo que en mi juventud veía estos conciertos en aquellos viejos televisores en blanco y negro y pensaba «yo tendré que ir alguna vez a verlo en directo», pero también que lo consideraba imposible, y sin embargo ya lo he conseguido. Lo pasamos de maravilla, y desde luego recomiendo la experiencia a quien pueda hacerlo, porque es único: su parafernalia, el boato, la tradición... y la cantidad de japoneses que había en el recinto, que por otra parte es mágico», señala Evaristo quien ya ha decidido de forma definitiva trasladarse a vivir a su Vélez natal y abandonar Madrid: «Me encanta Madrid, pero ya tengo una edad y una salud que me aconsejan venirme a mi tierra, al lugar donde nací y donde, Dios quiera que tarde mucho, estaré para siempre»... agrega el artista, cuya obra en la ermita de la patrona veleña es una de esas grandes obras de arte poco conocidas fuera de Vélez y desgraciadamente poco reconocida a nivel de distinciones y premios por nuestras distintas administraciones. Siempre lo he dicho, los homenajes y los reconocimientos, en vida, que bien saben quienes lo conocían lo que hubiera disfrutado Chiquito de la Calzá recibiendo de manos de los Reyes de España, en su tierra natal, como parece que va a ser, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, o el próximo día 28 de febrero la Medalla de Andalucía (que se la darán). Es bueno que te recuerden, pero mucho mejor es que esos recuerdos te los hagan en vida, porque una vez en otros y lejanos horizontes uno no sabe muy bien si se disfrutarán o no...

En fin, que mientras estemos en este mundo, procuremos disfrutar de la vida.Sean felices, sientan orgullo de lo suyo y que servidor lo vea y comparta. Se terminaron las fiestas: a la normalidad otra vez.