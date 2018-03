LA MADRE DE PICASSO SE LLAMA MARÍA La británica María José Bavio, impresionada tras encarnar el papel de la madre del 'genius'. Expectación por el estreno mundial en el Cervantes de la serie protagonizada por Banderas. Los ministros Fátima Báñez, Juan Ignacio Zoido, Rafael Catalá, Dolores de Cospedal y Álvaro Nadal estarán en Málaga en Semana Santa. María José Santiago, una mantilla de lujo. Casa Mira renueva su imagen en Compás de la Victoria de la mano de Miguel Seguí PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 18 marzo 2018, 10:21

Las procesiones del Jueves y Viernes Santo de Málaga se podrán ver gracias a RTVE en toda España y también llegarán a millones de personas fuera de nuestras fronteras a través del Canal Internacional de la televisión pública patria. Sin duda una gran noticia, que antaño, en las décadas de los 80 y 90, era un verdadero caballo de batalla entre los cofrades malagueños, ya que en aquellos tiempos ni había canales locales, ni redes sociales, ni Internet ni nada y salir en la tele era un lujo promocional sin límites. Ahora también, pero ya ha dejado de ser noticia de primera página y motivo de bronca casi continua, porque siempre se pensaba que «por qué no se televisan las de Málaga y sí las de...» donde fuere, entre otras cosas porque llega a todos los hogares malagueños desde hace años gracias a las TV locales, que hacen un gran esfuerzo, y con la revolución tecnológica, ya puedes estar en la Conchinchina que si quieres ver al Rocío, la ves, por poner un solo ejemplo, que es extensible a todas. Parece que fue hace muchos años cuando SUR hizo la primera retransmisión en directo de las procesiones malagueñas a través de diariosur.es, pero en realidad ya estábamos en el siglo XXI. Fue en 2001, que coincidió con el último año año en el que AntonioBanderas no pudo venir en Semana Santa, y ni siquiera salía Lágrimas por el recorrido oficial. Banderas rodaba una película en París ('Femme Fatale', 2002) y en declaraciones a SUR relataba que el Martes Santo llegó tarde al rodaje porque se quedó viendo hasta altas horas de la madrugada al Cautivo, «y no veas», relata, «lo difícil que fue para mí explicarle al director, Brian de Palma, que me había acostado a las tantas viendo tronos y nazarenos...». Fue la primera retransmisión en directo que realizó la web de diario SUR, con muchas limitaciones, pero al menos sirvió para que Banderas (y miles de malagueños que no estaban en su tierra) no se perdieran la Semana Santa de 2001, celebrada entre el 8 y el 15 de abril.

Lo cierto es que el tirón de la Semana Santa de Málaga llega a los más altos estamentos del Estado, y serán numerosas las personalidades que asistirán alguno de los días de las procesiones. Que sepamos, sin concretar aún la presencia de Susana Díaz, que podría ser el Martes Santo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tiene previsto asistir a los desfiles del Lunes Santo, teniendo especial interés en ver a Gitanos, Estudiantes y Cautivo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, estarán el Miércoles y el Jueves Santo para asistir a los actos de El Rico y de la Expiración, así como el desembarco y traslado del Cristo de la Buena Muerte. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, también coincidirá en Málaga con sus compañeros del Gabinete el miércoles y el jueves, para ver las procesiones del primer día, y presidir los actos de Mena el jueves. Finalmente, aunque a título privado, sin actos oficiales que se conozcan, el Miércoles Santo también llegará a Málaga para disfrutar de la Semana Santa el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

Hablando de Antonio Banderas hay que resaltar la gran expectación que hay en torno al estreno mundial de 'Genius: Picasso' el próximo jueves en el Teatro Cervantes. La premier será a una hora inusual, las seis de la tarde, debido a que esa noche actúa la Filarmónica, que ofrece un concierto programado. Se exhibirá el primer capítulo de la serie de National Geographic, en la que el papel del actor malagueño es breve porque se relata la infancia y juventud de Picasso, que encarna Alex Rich. También tendrá un importante papel la madre del genio, María Picasso López, que tanto influyó en la vida y en la obra de su hijo. El papel de María lo encarna la actriz argentino-británica María José Bavio, quien se muestra especialmente ilusionada por retornar a Málaga, donde se rodó parte del capítulo en el que tiene un mayor protagonismo, y por haber trabajado con Antonio Banderas.

«Ha sido un gran honor para mí haber sido elegida para el papel de María Picasso y López», afirma Bavio, quien estará en nuestra capital, junto al resto de actores, el día 22, al tiempo que añade que está impresionada por la figura de la madre de Picasso, «porque era mujer de una fuerza tan poderosa e influyente que marcó su vida. Alguien que tuvo un impacto en Picasso y en su trabajo. Yo sabía que ella era su fan número uno y siempre le animó a seguir su arte, sin importar lo que fuera, incluso a expensas de la subsistencia de la familia, pero estoy admirada...».

«Antonio (Banderas) para encarnar a Picasso es una elección fantástica. Lo interpreta muy bien, es un Picasso genial. ¡Qué mejor que Antonio para jugar con él: dos malagueños! ¡ Antonio nació para este papel!», señala la actriz, que reside en Londres y que ha hecho importantes trabajos tanto en cine como en televisión y teatro: «¡Creo que todavía estoy en shock porque me hayan elegido! Pero saber que él (Banderas) es el protagonista, junto al brillante Alex Rich ha sido inspirador y espero ansiosa los resultados. Estoy realmente contenta y orgullosa de formar parte del 'Genius: Picasso' de National Geographic, que definitivamente será un 'bombazo', porque todo en esta serie es excelente, y haber coincidido con Banderas es un lujo porque es una figura internacional de gran talla y categoría humana y profesional».

María José Bavio tiene especial interés en venir a Málaga a disfrutar de la ciudad, «porque no pude gozarla cuando estuve grabando en noviembre los dos primeros episodios, porque apenas tuve tiempo libre. Espero poder disfrutarla más adelante, porque el día del estreno tampoco lo haré, ya que el viernes marcho a Londres por motivos profesionales. Estoy entusiasmada y feliz por ser parte de este enorme proyecto», agrega finalmente la actriz que domina a la perfección el inglés, el francés, el español y el italiano.

Y feliz como pocas personas está la cantante María José Santiago tras su gran éxito en el Pregón de la Mantilla. La jerezana mezcló literatura y poesía con varias saetas, y la gente disfrutó y aplaudió a rabiar, especialmente cuando la Santiago le dedicó una poesía a la Virgen de la O (es hermana y devota de los Gitanos) y seguidamente le dedicó una saeta «salida del alma», como ella mismo dijo. El escenario, el Teatro Cervantes, el mismo que anoche albergó el pregón de la Semana Santa con un no menos brillante Santiago Souvirón, quien, además, demostró que un pregón de Semana Santa, para calar, no tiene por qué durar dos o tres horas, algo que como refería el inolvidable Antonio Garrido (no se olviden del magnífico libro que edita Pasión del SUR), «no es un pregón, sino un martirio». Hora y cuarto es una medida de tiempo magnífica. Enhorabuena.

Enhorabuena extensiva a Fernando Mira por la reinauguración de Casa Mira en Compás de la Victoria. Una obra de gran categoría y belleza con diseño de Miguel Seguí (que también hizo La Sole). Pocas veces se puede conseguir tanto en tan poco espacio.

