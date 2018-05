EL LUGAR DE LA HUMILLACIÓN

Con la llegada del mes de junio, cada año se produce el momento adecuado para recordar aspectos fundamentales de la ciudad de Marbella (Marbil-la). La celebración de la Feria en estas fechas de final de la primavera se debe al patronazgo de San Bernabé sobre la ciudad, ya que recibió ese &ldquoencargo&rdquo porque el once de junio (día de su festividad) la vanguardia del ejército de Fernando el Católico, comandado por el conde de Ribadeo, don Pedro de Villandrando, hizo su entrada en la ciudad que había capitulado y, por tanto, se había ahorrado el estruendo y la destrucción de las lombardas que sembraban el terror, a pesar de su escasa precisión en el objetivo de tiro. Puede que el Rey llegase a la ciudad más tarde, pero no ese día once. Sin embargo, una tradición arraigada y renovada cada año, sitúa al monarca en el lugar conocido como 'Cruz del Humilladero', en la calle Málaga que durante años llevó oficialmente el nombre de Fernando el Católico sin que la ciudadanía se percatase de ello. En la capilla del Humilladero, sobre un mosaico cerámico se lee la siguiente inscripción: &ldquoen este lugar el once de junio de 1485, según la tradición, el Rey Fernando el Católico recibe del alcalde musulmán de Marbella las llaves de la ciudad, humillándose ante el Altísimo en señal de agradecimiento. Desde entonces recibe el nombre de Cruz del Humilladero&rdquo. A primeras horas de cada once de junio se celebra la procesión cívico religiosa al histórico lugar; también en el presente. Al menos existen documentos desde mediados el siglo XVIII que confirman la celebración de fiestas en honor de San Bernabé, para las que el Ayuntamiento habilitaba una partida presupuestaria. La Cruz del Humilladero ha vivido etapas de esplendor y otras de estado verdaderamente ruinoso, incluso con el riesgo manifiesto de su destrucción y desaparición. Hay constancia del deterioro extremo que experimentó en la década de los cincuenta del pasado siglo y de la profunda restauración, bajo los auspicios del consistorio, que recibió en los años ochenta gracias al buen hacer del artesano del metal Antonio Clemente Nieto (sobre el que se abunda en mi libro &ldquoCalle Ancha&rdquo, de editorial Algorfa). Un episodio en ese largo camino alterno de abandono y protección de la Cruz del Humilladero aconteció a mitad de la década de los sesenta del pasado siglo, siendo alcalde presidente del Ayuntamiento don Antonio Lizarza Iturrarte, cuando Marbella tenía una población de derecho que no alcanzaba los diecinueve mil habitantes. En el mes de noviembre de 1964, doña Remedios García, propietaria de un solar lindante por el sur y este con la Cruz del Humilladero, dirigió un escrito al Ayuntamiento comunicando su intención de levantar en el lugar un edificio destinado a viviendas y locales comerciales y exponiendo la solución pensada para la Cruz, al objeto de obtener resolución favorable del pleno municipal. El consistorio solicitó un informe del arquitecto asesor y de la Comisión de Turismo, Obras y Ordenación Urbana. Ante el documento facilitado, la corporación, por unanimidad, decidió conceder dictamen favorable, pero ajustándose a una serie de condiciones. En la planta baja debía dejarse un espacio que, partiendo del existente, permitiese la construcción de una capilla de una anchura de tres metros y medio y un fondo de cinco metros. En la primera planta sobre la que se refería la anterior condición, debía dejarse la pared lisa, sin la apertura de ningún hueco. Se encargaba al arquitecto asesor municipal la redacción de un proyecto para la decoración de la capilla y de la pared lisa, especificándose que el coste de la actuación debía correr a cargo de doña Remedios García. Se resaltaba que el Ayuntamiento sería el propietario del terreno donde se asiente la capilla así como el que ocupaba hasta entonces la cruz, siendo declarado con la catalogación de bien público, de forma que la propiedad a favor del Ayuntamiento y la naturaleza jurídica del bien no se perderían por la mera autorización para edificar sobre la indicada capilla ni por el transcurso del tiempo. Con altibajos, esa voluntad de protección ha permanecido hasta nuestros días y en ello han constituido un factor fundamental los vecinos de la zona, asociados y siempre velando por la preservación de unas señas de identidad tan prolongadas en el tiempo como la Cruz del Humilladero; el supuesto lugar de la humillación del Rey Católico.