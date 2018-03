Cita en el SUR La lluvia y el fuego El tiempo está descontrolado a pesar de las aplicaciones que lo controlan PABLO ARANDA Málaga Miércoles, 14 marzo 2018, 08:06

'Gsele' ha llegado hoy a Málaga. La costumbre de poner nombre a las borrascas ha coincidido con la llegada de borrascas a Málaga. 'Gisele' se pronuncia a la francesa, /yisél/, pero se escribe como Josele, que es muy de aquí, una tormenta de barrio. Imagino que las agencias turísticas habrán retirado el reclamo que anunciaba la devolución del dinero si algún día no salía el sol. Lo cierto es que el sol acaba saliendo, y si no llueve brilla, pero no estamos acostumbrados y antes de tender la colada consultamos aplicaciones meteorológicas. Una señora de 85 años comentaba ayer que hay una probabilidad de 90% de precipitaciones. Es un conocimiento muy práctico, pero esto se nos está yendo de las manos. Tratamos de tenerlo todo atado pero eso es imposible, y menos si la atmósfera anda por medio. En 1961 el astronauta Alan Shepard estaba preparado para ser el primer hombre en atravesar la atmósfera pero lo adelantó Yuri Gagarin por 23 días. Yuri Gagarin voló más tiempo y más alto, y Jrushov se refirió al vuelo de Shepard como un «salto de pulga», sólo 187 kilómetros de altura. Años más tarde Shepard pisó la Luna, un gran paso para él, porque para la humanidad lo fue el de Amstrong. Fue el quinto hombre en caminar por la Luna, pero el primero en jugar al golf, algo que no cuenta mucho para los científicos pero si quería ser el primero en algo debía innovar. Dio un paseo de nueve horas por la superficie lunar. Caminar nueve horas cansa, sobre todo con la pecera en la cabeza.

Es como llegar a una ciudad en un crucero y que te suelten hasta antes de la cena. Nueve horas recorriendo la ciudad. En semana y pico llega Semana Santa y como cada año me pregunto qué verán los turistas cuando miren, Dios. Alguno de los santos días quizá coincidan en el puerto tres grandes cruceros y esto podría convertirse en una santa locura. Muchos de los turistas aprovecharán para jugar al golf sin necesidad de atravesar la atmósfera. En Semana Santa se firmarán ocho mil contratos de trabajo. La mayoría de los contratos serán temporales, pero la verdad es que el 40% de los indefinidos que se firman en España dura menos de 12 meses, así que todo es cuestión de tiempo. Una semana mejor que nada. Pasará la lluvia, se irá 'Gisele', y que nos quiten lo bailado. Con 'Gisele' han llegado unas medusas sueltas, terriblemente portuguesas. Las autoridades advierten de no frotarse la zona herida en caso de picadura, ni tampoco enjuagarse con agua dulce. Tampoco con orina. Te pica una medusa y encima alguien te mea. Pero ya no sirve. Somos una gran familia y en Semana Santa los hermanos mayores tendrán una superaplicación gratuita. Como la de la señora de 85 años que dice que hoy llueve. A lo mejor tenía 90 y la probabilidad es de 85%. Pocas cosas hay seguras. Hoy se ha puesto un buen día para quemar fotos de las autoridades. Ya no multan y encima la lluvia apagará todos los fuegos. El juego del fuego. No terminamos de ocuparnos de lo importante.