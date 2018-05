Justicia a la Justicia

Los últimos acontecimientos a raíz de la sentencia sobre el triste y lamentable asunto de 'La Manada', fallo que ha adquirido una trascendencia internacional, y que ha servido para que algunos partidos políticos, así como la opinión pública, hayan confundido el discutible y extraño voto particular de un magistrado con la actuación que diariamente llevan a cabo nuestros jueces y fiscales, merecen un breve comentario. Abunda en ello el preocupante intento de asalto de la Audiencia Provincial de Pamplona, o la inusitada intromisión de algún organismo internacional, lo que hace que el derecho de crítica sobre algunos fallos judiciales se pueda convertir en una sombra de duda sobre la imparcialidad y profesionalidad de nuestros juzgados y tribunales.

Llevo más de cincuenta años ejerciendo la abogacía, y no he tenido otro trato con los miembros de la Administración de justicia que no fuera el estrictamente profesional, en su actuación en juicios o, a lo sumo, haber coincidido como ponente con alguno de ellos y, a más abundamiento, el muy próximo cese de su actividad, lo que aleja cualquier duda sobre la imparcialidad de este comentario.

Es de justicia recordar que los españoles debemos a la profesionalidad de jueces y fiscales, que aplican estrictamente las leyes, que nuestros derechos estén plenamente garantizados. Buena prueba es que los ciudadanos acuden cada vez más a la justicia. Además, es pública y notoria la actuación de los integrantes de la Administración de justicia, a lo largo de tantos años, en los asuntos sobre terrorismo, y que han pagado con su vida algún magistrado y fiscales, sin que nunca les hayan intimidado las amenazas constantes de ETA o el Grapo. Ni a la hora de imputar y condenar, como ha sucedido con algún exministro, consejero o presidente de comunidades autónomas, e incluso algún miembro de la familia real. Los ciudadanos deben tener muy claro que la Justicia, con mayúsculas, es ciertamente ciega cuando se trata de enjuiciar cualquier asunto. La lucha contra la corrupción política y económica, del color que sea, siempre en defensa de la legalidad vigente, gravemente quebrantada ahora en Cataluña, son ejemplos que confirman que el Poder Judicial es la principal garantía en España. Debemos extender estos hechos incuestionables.

Es indudable el derecho de los ciudadanos a mostrarse disconformes con algunas resoluciones. Pero su análisis y valoración jurídica debe llevarse a cabo en jornadas y congresos entre profesionales, en los que también suelen participar como ponentes jueces y fiscales. Esto no significa que los ciudadanos no tengan derecho a mostrar su opinión, siempre que se haga con serenidad y mesura.

Cierto que la lentitud y retraso en los procedimientos, que afectan a tantos ciudadanos, no deberían existir; pero tal circunstancia, reconocida por los propios órganos judiciales, no tiene por qué sembrar duda alguna sobre la imparcialidad y objetividad de juzgados y tribunales. Estamos de acuerdo con que los jueces en ocasiones se equivocan, y buena prueba de ello es que las leyes establecen que las resoluciones pueden ser recurridas, y los tribunales superiores las revocan en ocasiones. Pero debemos hacer ver a los justiciables que ello, en absoluto, puede significar que el juez falló bajo cualquier influencia extraña al procedimiento. También los ciudadanos deben saber que las actuaciones de los jueces y magistrados pueden ser objeto de control por el CGPJ, si se dan casos, afortunadamente muy poco frecuentes, que lo justifican. Ejemplos tenemos con conocidos jueces mediáticos.

El recelo de algunos ciudadanos sobre las resoluciones viene desde antes del pasado siglo, cuando, especialmente en los pueblos, se desconfiaba de los posibles amigos que pudiera tener el titular del juzgado. Esta circunstancia obligaba al juez a hacer una vida casi monacal, carente de relaciones. Así lo contaba un ilustre magistrado, que llegó a presidir la entonces Audiencia Territorial de Granada, cuando decía que «mi vida en Marchena era de mi casa al juzgado y viceversa, para evitar, no solo que pudiera dudarse remotamente de mi imparcialidad, sino para impedir que algún 'desalmado' intentara mediar a favor de una de las partes intervinientes en un juicio».

Así combatían los jueces de pueblos la creencia popular de que un amigo pudiera hacerle cambiar su criterio, hablándole bien o mal de uno de los implicados en un procedimiento. Pero actualmente esto ya no puede suceder, porque ahora es impensable creer que un juez admita influencia de algún amigo. Y si ese supuesto amigo 'desalmado' osara tal intento, lo simple y sencillo para el juez o magistrado sería 'abstenerse', y quedaba resuelto el problema. Ciertamente que ahora la presión puede ser generalizada, aunque de forma no directa, porque aparece a través de algunos medios de comunicación, especialmente en la televisión.

No obstante, y esto no hay que dudarlo, en absoluto se consigue que los medios audiovisuales sirvan para alterar el criterio profesional de nuestros órganos judiciales. Pero no sería justo recordar que en la profesionalidad y objetividad de nuestra Administración de justicia no solo debemos incluir a jueces y fiscales, sino a los letrados que actúan como secretarios judiciales y demás funcionarios. Y muy especialmente a los médicos forenses, cuyos informes son reiteradamente calificados en las resoluciones, como 'objetivos e imparciales', y cuya opinión médica y científica es imprescindible en asuntos penales, y que los abogados han apreciado siempre.

Por otra parte, pese a que nuestra Constitución haya previsto la intervención de los ciudadanos en determinados juicios penales, a través del jurado, muchos justiciables prefieren la profesionalidad de los órganos judiciales. Ya en 1883 el fiscal del T. Supremo Sr. Mena y Zorrilla defendió que la función de administrar justicia debía recaer en funcionarios, «debido a sus conocimientos específicos y superiores sobre la aplicación de las leyes». Hace poco aparecía en un periódico nacional una información de que una mayoría de abogados preferirían ser juzgados por un tribunal profesional antes que por un jurado.

En suma, no es justo que un voto particular en el excesivamente mediático y lamentable asunto de 'La Manada' pueda servir para que los ciudadanos pongan en duda la objetividad, seriedad y profesionalidad de jueces y fiscales. Flaco favor hacemos a la democracia y a España si los ciudadanos dudamos de su actuación. Además, se trata de que los respeten internacionalmente. El tema de Cataluña demuestra el injusto trato internacional dado a una resolución del T. Supremo. En conclusión, que pese a las dilaciones que sufren los asuntos judiciales y afectan a justiciables y abogados, en estos momentos debemos pedir y conseguir que se reconozca la labor que llevan a cabo los integrantes del Poder judicial, y se haga justicia a la Justicia.