101 independentista

Nadie recuerda qué decía Soraya Sáenz de Santamaría en la entrevista donde posó con traje de noche (no camisón), descalza y apoyada en el maletero. Pasará lo mismo con Inés Arrimadas en 'Telva'. Nada nuevo. Otra cosa son las fotos. Arrimadas ha dejado su imagen de virgen de Murillo para ir de Escarlata O'Hara. Y encima está eso de extender sus brazos hacia las cortinas de terciopelo rojo y volverse hacia la cámara como proclamando: «Ahora me voy a hacer un vestido con esto y un abrigo con la piel de 101 independentistas». Además, las fotos son en el Parlament. Al menos las más poderosas. Supongo que se habrá preparado las réplicas para los reproches por posar ahí. Son ganas de ponerse en la diana por fruslerías. Bah, quizá Murillo está sobrevalorado. Como dijo Francisco Cossío en 1940, «por mucho que sea su valor, la vuelta de un Murillo no compensa la salida de un Velázquez». Bueno, aquí nadie es un Velázquez. Ni siquiera un Murillo.