Ha sido un honor, no lo hay mayor

Decía Ortega en su obra cumbre, 'La rebelión de las masas', que «sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender». A veces los acontecimientos hacen de las suyas rompiendo ritmos y provocando cambios repentinos y hasta convulsos. Tras tenernos a todos en ascuas, finalmente el PNV decidió apoyar la moción de censura, no sin haber pactado los presupuestos y votado unos días antes. Fue el miércoles 30 de mayo la fecha en la que a última hora de la mañana se filtró la decisión y los tonos cambiaron. Ante la inminente votación, muchos anónimos emisores de rumores y fórmulas mágicas o aquellos que pretendían sacudirse su propia responsabilidad, insistieron en que el presidente Rajoy dimitiera para evitarla. Incluso Sánchez se lo pidió varias veces, sabedor de que ello le allanaba el camino. Una dimisión del presidente sólo nos habría llevado a aplazar apenas una semana la elección del líder socialista, puesto que no se podían convocar elecciones, e ir a un pleno de investidura en el que en segunda votación no se requiere de mayoría absoluta. Ello habría posibilitado que no se necesitasen votos realmente incómodos como el de los proetarras de Bildu o algún otro. La suerte estaba echada y ninguna fórmula podía cambiarla.

En apenas una semana mal contada, el gobierno de España ha cambiado de titular en una acción constitucional llena de procedimientos y aritmética. Ha ganado 'el resto de la cámara', eso sí un resto al que los números le daban. Estos dos años de legislatura en minoría han sido intensos, esperanzadores, llenos de aciertos y logros y duros, especialmente duros. Porque, además de las voces opositoras siempre descarnadas de esos 180 diputados, que se sumaron para aprobar la moción de censura, también han elevado su voz crítica aguda invariablemente los 32 diputados del llamado partido naranja, uno de los grandes impulsores del cambio de gobierno.

Tampoco cabe dejar atrás que la voz crítica y contraria de esos 212 diputados ha estado convenientemente sostenida por la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Titulares diarios entre noticias y opinión siempre a la contra o programas televisivos monocordes dedicados casi en exclusiva a derribar al gobierno hoy saliente, han sido norma cotidiana. Cuatro años no son nada, pero como la vida es ancha, estos dos precisamente han sido un período intenso, largo y sin respiro. Nunca había prosperado una moción de censura en España y nunca el presidente de gobierno había sido quien no había ganado las elecciones. Tampoco en el pasado un gobierno ha contado como respaldo con tan pocos escaños, 84. Una cuantía que no deja de augurar algunas e importantes dificultades.

Sánchez llega investido por una fuerza dispersa de partidos, muchos realmente incompatibles entre sí, amalgamada por un solo objetivo y deseo común: echar a Rajoy y desalojar al Partido Popular. Entre los apoyos al nuevo presidente hay grupos que comparten con él ideas y planteamientos, pero también los hay cuyo objeto y razón de ser es el expreso debilitamiento de la España constitucional, sus instituciones y su unidad. Todo ello nos muestra una mayoría de difícil conformar y a poco que se quieran consensuar decisiones importantes o asuntos delicados, lógicamente, podrán notarse y padecerse criterios, matices o sesgos, directamente influidos por los que ni creen en España ni están por su buen funcionamiento. Un horizonte ciertamente con borrones y dudas.

Durante casi ocho años Mariano Rajoy ha presidido el gobierno de España. A la crisis económica y social a la que se enfrentó al llegar hay que añadir la correspondiente institucional del mal llamado 'prusés'. Evitar decididamente el rescate que sugerían las instituciones de la UE, comenzar a crecer y crear empleo, sostener las pensiones y todo el gasto social, amén de recuperar la senda de las inversiones y la obra pública, ha sido algo más que recuperar la mejor senda, ha sido prodigioso. Rajoy ha representado la solidez de la democracia y las instituciones, la columna vertebral de un estado moderno, democrático y social de derecho. Su cortesía exquisita y su inmenso respeto para con todos los ha combinado con una decidida firmeza en la defensa y salvaguarda de las instituciones. El hecho de que para unos su acción estaba llena de dureza y para otros envuelta en lo contrario, prueba su justeza y acierto. Los meses y los días nos darán a todos la necesaria perspectiva para calibrar su grandeza. En su última intervención en el pleno de la moción de censura, al despedirse, dijo: «... ha sido un honor, no lo hay mayor, ser el presidente del Gobierno de España, ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sucesor pueda decir lo mismo en su día, se lo deseo por el bien de España...». Gracias, presidente.