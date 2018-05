LA HISTORIA RECIENTE

Aveces nos parece que algunos hechos ocurridos en nuestras vidas tuvieron lugar hace demasiado tiempo, con esas distancias que marca la memoria cuando quiere hacer un paréntesis en nuestros recuerdos y arrinconarlos como si no hubiesen pasado o como si les hubiera sucedido a otros y no se vieran afectados por ellos. A unos les interesa no rememorar lo que supuso un periodo negativo en su existencia, mientras que otros lo que quieren es que no se les relacione con aquello en lo que tuvieron participación activa mientras las cosas les marchaban bien y disfrutaban del momento. Después la situación resultó convulsa y quien pudo se desvinculó de todo.

Pero los hechos son tozudos y no se pueden borrar para siempre. No se sabe si es mejor que pasen los años y que sean otros los que analicen la historia con la perspectiva que da el tiempo o hacer un reflexión con los datos aún frescos y profundizar con la mayor objetividad posible sobre cuál fue el motivo de que ocurrieran ciertas cosas. También de qué modo tuvimos algo que ver con ello, ya fuese con un apoyo explícito, con una oposición clara o actuando de forma pasiva sin asomarse demasiado al patio.

El periodo de gobierno municipal del grupo GIL en Marbella ofrece información para una enciclopedia, dadas las peculiaridades tan especiales que ofreció. De hecho, y aunque no nos demos cuenta, todavía no ha se ha escrito el último capítulo de la historia, como pueden corroborar las interminables comparecencias judiciales de algunos de los protagonistas de la época, la permanencia en prisión de alguno de ellos o las deudas que todavía tiene que pagar el ayuntamiento a la Seguridad Social y Hacienda, por poner algunos ejemplos. Después está la cuestión del dinero que salió del municipio para manos privadas y que el consistorio pretende recuperar (que parece que es en lo único que todo el mundo está de acuerdo).

Asomarse al patio con determinación es lo que ha hecho el profesor y antiguo concejal en Marbella Rafael García Conde. Lo ha hecho con una novela de explícito título, que además se hace una pregunta: «Muerto el perro...¿se acabó la rabia?» O para decirlo con más claridad: aunque ya no esté el líder, ¿qué queda actualmente de aquella manera de actuar que fue respaldada durante dieciséis años por tanta gente? Para sacarla a la luz ha empleado un largo periodo de recopilación de datos, contando con la colaboración de muchos ciudadanos que vivieron de distinta forma aquellos años, entre ellos el también ex concejal Andrés Cuevas, que tiene una prodigiosa memoria. García Conde ha intentado hilar fino en cuestiones delicadas con las que tienen que ver sus personajes, algunos de ellos todavía vivos y vecinos de la ciudad. El libro es una mezcla de ficción y realidad, en el que algunos protagonistas se identifican fácilmente aunque tengan un nombre inventado. En otros casos hay que hacer algún esfuerzo para relacionarlos con personajes reales, como si fuese un juego de identidades en el que siendo un poco agudo se puede encontrar la solución.

El lector puede verse sorprendido por algunas historias basadas en unos hechos muy concretos que ocurrieron en realidad, pero que pasaron desapercibidos por muchos en su momento, aunque otros tuvieran algo más que sospechas. Aquella maquinaria interior funcionaba con métodos poco recomendables y el jefe lo sabía.

Habrá quien, una vez más, se pregunte si no es mejor dejar pasar lo que ya ocurrió, que no hay necesidad de recordarlo, pero es posible que haya a quien le sirva para una seria reflexión y le aporte informaciones que desconocía. En todo caso, ya saben, no es otra cosa que una novela. Sí, pero...