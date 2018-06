El domingo vivimos en la Redacción un día de esos que la memoria graba en el disco duro de los recuerdos placenteros y perduran apilados entre los momentos que la vida arrincona en ese baúl que los protege del polvo del olvido. Una jornada de emociones como solo el deporte proporciona en contadas ocasiones, aquellas en las que en apenas dos horas le cambia la vida a los protagonistas. Epopeyas con nombre propio que el tiempo recupera de vez en cuando en forma de letanías. Unos cuantos equipos malagueños deambulaban este domingo por el alambre que termina en la pasarela del éxito o en el abismo de la decepción. No hay término medio. Como no podía ser de otra forma, porque la felicidad completa es difícil de alcanzar, hubo de todo: victorias, derrotas, frustraciones, ascensos, goles de antología, personajes para la posteridad... con aficionados pendiente del televisor, de la radio, de la web de SUR y de las redes sociales para estar informados puntualmente de un domingo de pasión, que se desparramó cuando la tarde se despedía de este día histórico.

El Marbella rozó la gesta ante su público y por eso la tristeza cubrió todo el Municipal (¡qué cerca se quedó de tocar el cielo!); el Unicaja mantuvo su perfil taciturno de toda la temporada y en Vitoria perdió una oportunidad de reivindicar su estatus histórico -confirmada apenas cuarenta y ocho horas después ante unas gradas anonadadas por la debilidad de un equipo otrora gigante, caído a las primeras de cambio en un fin de trayecto consumado-; el San Félix disfrutó en San Sebastián con una gran victoria, mientras el Málaga femenino y el Atlético Malagueño vivieron su día de gloria con sendos ascensos que permitieron al malaguismo dormir henchido de orgullo en un año donde el primer equipo ha privado del sueño a su afición durante demasiadas semanas de agonía.

No fue un domingo cualquiera, desde luego, de hecho me recordó otros similares en un pasado distinto revestido de juventud; así que buceé en la hemeroteca del periódico -escudriñar tu propia historia, ¡qué diversión!- y descubrí que la vida es cíclica y el destino, caprichoso. Hace 26 años, el Marbella tocó el cielo con las yemas de los dedos con su ascenso a Segunda División, frente al Yeclano en Yecla, como este domingo pasado el Atlético Malagueño. El C. D. Málaga vivía en el limbo de la desmemoria en el verano más convulso que se recuerda, en una incertidumbre parecida al actual, ahora con el club en Segunda y sin parámetros adecuados con los que enfocar la situación. Del baloncesto, mejor no hablar...