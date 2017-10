Cuando he leído que habían puesto verde al blanco Marco Asensio por publicar una fotografía en Twitter del Muro de las Lamentaciones he pensado que sería por algo judío y religioso que desconozco. El jugador de la selección nacional, en Jerusalén por el partido de ayer, también puso dos emoticonos: la bandera de Israel (¿va a poner la de Canadá?) y el de Top. Los pro palestinos ha caído sobre él. Borja Cobeaga, comparando 'Vaya semanita', que se emitía con ETA matando, y 'Fe de etarras', recuerda que ahora existe Twitter y cualquiera puede hablar, tenga una opinión formada o no. Pablo Casado dijo ayer sobre Puigdemont: «Espero que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare puede acabar como el que lo declaró hace 83 años». Tuvo que precisar que encarcelado, no fusilado (Companys lo fue en 1940). Pero, vaya, que sepamos, en la legislación penal española no está contemplado el fusilamiento. Aunque en Twitter sí.