Seamos fuertes

Luis Bárcenas tiene un hijo de 29 años que canta en el grupo Taburete, y el hijo tiene un padre al que han condenado a 33 años de cárcel y una madre a la que han condenado a 15. El padre tiene unos amigos que se referían a él como Luis el Cabrón, imagínate los enemigos. El presidente del Gobierno le escribió un sms en el que le pedía que fuera fuerte, Luis, y el hijo de 29, Willy, escribió ayer en las redes sociales que debes ser más fuerte que la vida misma. En el apellido del padre se dan cita la hostelería y las comidas nocturnas, y en el de la madre, Rosalía Iglesias, se informa de con quién nos hemos topado. Luis Bárcenas tiene una manta y antes de la sentencia amenazó con tirar de ella si su mujer entraba en el patio de la cárcel, que es particular. Sorprende que la manta pueda cubrir más basura todavía pero de hecho lo que se ha conocido es la sentencia del primer juicio de una larga serie de juicios. Luis puede celebrar su santo el 21 de junio, día de San Luis Gonzaga, que murió de peste a los 23 años, o el 25 de agosto, día de San Luis de Francia, el de los cien mil hijos, que tuvo once hijos biológicos y murió de tifus. San Luis de Francia, que era hijo de una castellana, escribió antes de morir una carta a su hijo en la que le daba algunos santos consejos: «Guárdate de todo aquello que desagrada a Dios».

Luis Bárcenas parece haberle hecho caso, pero obviando la preoposión 'de' y puede haber guardado todo aquello que desagrada a Dios. Tal vez se refiere a lo guardado cuando habla de tirar de la manta. O a los millones. Gracias a la llegada del euro los periódicos estos días no hay que editarlos en forma apaisada para que cupieran todos los ceros. El tema parece bastante triste, pues teniendo once hijos sólo le escribió la carta a uno. Los privilegios pueden contener veneno, así el hijo pródigo quizá fuese mal mirado por sus diez hermanos y qué decir de sus diez cuñados. No quisiera verme en una cena de Nochebuena de los hijos de San Luis, quien por cierto estuvo preso, pero fue fuerte y salió de todo aquello para morir como Dios manda, de tifus. Pedro Sánchez ha registrado una moción de censura que apoyaría Unidos Podemos y también Ciudadanos si el presidente no convoca elecciones. En Madrid ayer hubo una tormenta que provocó 100 kilómetros de retenciones. Una tormenta meteorológica, además de la política. Imagino que los presos eligen salir al patio aunque llueva. Cuando llueve millones es posible que te creas que no amainará el temporal y ahora fíjate el panorama. No el de ellos sino el nuestro, pobres damnificados. El Bigotes se ha librado esta vez de penas de cárcel, pero ha recibido la buena noticia entre rejas. Debemos ser fuertes.