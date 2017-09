El gallego Beiras dice que no podemos permitir que «un seudo Hitler» se mantenga en el poder. Hablando de Cataluña, por supuesto. También que España es equiparable a un maltratador. Hace tiempo había dicho que Rajoy no tiene lengua sino un filete de ternera. De ahí hemos pasado a asemejarlo al Führer. Las comparaciones con Hitler, siguiendo la tonta Ley de Godwin, siempre acababan cayendo del lado catalán. Según Malaparte, que sí vivió el fascismo auténtico, a Hitler había que oponerle un Hitler. Hitler con Hitler, que suena a María Jiménez cantando «por cabalgar vientre con vientre» (de 'Me muero, me muero'). Dejando de lado lo cuestionable de cualquier nacionalismo como movimiento político, no puedo tomarse en serio a un señor que parece una señora. Beiras es Asunción Balaguer con barba. Y citar a Hitler, comparable a cuando cualquier payaso aprieta la flor de la que sale agua.