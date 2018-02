El Ayuntamiento de Roma ha cerrado un histórico cine de verano. Sorrentino y Bertolucci firman un manifiesto en contra. Puede que el Piccolo Cinema America molestara a los vecinos del Trastévere, pero sólo 22 se quejaron del ruido. Imagino a Anna Magnani gritando. Porque ahí se ve (se veía) cine clásico. Unos 90.000 fueron los espectadores el año pasado. Gemma Guerrini es la consejera y vicepresidenta adjunta de la Comisión de Cultura en el ayuntamiento romano. La señora ha dicho: «¿Ver películas viejas? Es fetichismo». ¡Comisión de Cultura! Como si esas 90.000 personas se dedicaran a oler la ropa interior de Sofía Loren. Tengo poco que hablar, más allá de lo cortés, con quien no ha visto 'Te querré siempre'. Con quien no sabe por qué Barry Fitzgerald dice «Homérico». Con quien que no adora a Thelma Ritter. O no sabe quién se graduó en la escuela de arte dramático de Copacabana. Pero resulta que soy Michel Piccoli en 'Tamaño natural'.