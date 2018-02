La familia y otros experimentos

El 25 de noviembre de 2016 murió en La Habana Fidel Castro y el jueves pasado se suicidó, también en La Habana, Fidel Castro. Fidel Castro era el hijo mayor de Fidel Castro, quien tuvo otros hijos. Fidel Castro tuvo hermanos de la siguiente relación de Fidel Castro, el cual disponía de una mente privilegiada que no se estrujaba para elegir el nombre de sus hijos. Si al primero le puso Fidel, a los cinco que tuvo con su siguiente pareja los llamó Antonio, Ángel (hasta ahí todo normal) y Alex, Alexis y Alejandro. Fidel Castro padre también tuvo una hija con una mujer de verdadero apellido revolucionario: Naty Revuelta. Que tus hijos se llamen igual es cómodo a la hora de las comidas, cuando de un solo grito quedan todos convocados. Es como esas personas que al tener una relación fuera de la pareja usan el mismo apodo cariñoso para no pillarse los dedos, u otra cosa. A mí que me llamen gordi, o cari, me parece motivo de divorcio aunque no haya una tercera persona. Tampoco ayuda a la pareja que te susurren al oído Alex, Alexis o Alejandro si en realidad te llamas Felipe, por ejemplo, lo cual no tiene por qué corresponder a una infidelidad sino a un simple despiste, cari.

Acaban de estrenar el documental 'Tres desconocidos idénticos' que cuenta la historia de unos trillizos separados al nacer como parte de un experimento. Dados en adopción, dos de ellos coincidieron en la universidad a los 19 años. Salió en la prensa y el tercero lo leyó y se puso en contacto con ellos. Uno acabó suicidándose. Qué experimento más agradable. Uno de los últimos héroes modernos cargados de aplicaciones y de millones es Elon Musk, un sudafricano en Los Ángeles. En dos años tuvo mellizos y trillizos y quiere establecer una misión en Marte, pero no para su familia. Acaba de ganar todavía más dinero al vender en cuatro días veinte mil lanzallamas. Veinte mil tontos civiles han comprado un lanzallamas. Ahí sí que hay un buen documental.

Otro experimento que ha salido a la luz lo realizó Volkswagen en 2015. Para medir el efecto de los gases emitidos por los automóviles encerraban en una jaula a monos que los inhalaban durante horas. El Gobierno holandés ha reconocido que hizo también pruebas pero con humanos. Apenas se habla de los experimentos del médico de Auschwitz, Mengele. En Polonia acaban de aprobar una ley que prohíbe decir que Auschwitz es un campo de concentración polaco. El presidente polaco ha sido criticado pero sigue firme, aunque se apellida Duda.

Por aquí se experimenta en las noches locas. Hay drogas que anulan la voluntad de quien las toma y son la gran herramienta de los violadores modernos. Una militar del cuartel de Bobadilla ha denunciado una violación en grupo tras notar un sabor extraño en su cerveza. ¿Tan fácil es conseguir burundanga? ¿Tan complicado es enseñar a nuestros hijos, se llamen como se llamen, los límites de la experimentación?