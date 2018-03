ALGO EXPLOTA

La 2 volvió a emitir el 'Imprescindibles' dedicado a Josefina Carabias de 2012. En realidad, la pionera del periodismo sirve de excusa para que muchas otras profesionales cuenten cómo era, cómo es, ser periodista mujer. De Pilar Narvión a Mari Carmen Izquierdo. De Juby Bustamante a Soledad Gallego Díaz. Aunque de quien más se hable sea de Carabias. Mira que lo he visto veces y no puedo parar de reír cuando Julia Navarro cuenta que las de los desayunos del Ritz estaban en una lista de ETA para secuestrar. Cuando se lo dijeron, todas estaban asustadísimas, ella ya se veía en un zulo. Todas asustadísimas menos Pilar Urbano. «¿Te acuerdas de que te compraste una falda pantalón para estar más cómoda si te secuestraban?».

También volvió 'The Good Fight' a Movistar Series. La segunda temporada de la ficción más femenina (y divertida) que hay ahora mismo en la televisión. Ni siquiera 'Orange is the new black' lo es tanto. Porque aquí están fuera, rodeadas de hombres. Abogados, jueces, fiscales... Pero no dejan de ser meros comparsas de los personajes femeninos. Que no es sólo Diane Lockhard (Christine Baranski), que son Lucca, Maia y Marissa. Que es Liz Reddick-Lawrence (Audra McDonald) como nuevo fichaje fijo. Por no hablar de las secundarias, desde Carrie Preston (que no aparece en el primer capítulo) a Jane Lynch como la irritante agente federal que sigue persiguiendo a Maia en el que es uno de sus grandes personajes de secundaria televisiva (los otros son los de 'La maravillosa Mrs. Maisel' y el de 'Manhunt: Unabomber').

Con Trump de fondo, 'The Good Fight' se mantiene firme en la estupefacción por un mundo que estalla sin que se note cambio alguno. En ese sentido, la cabecera es hipnótica. Todo explota a cámara lenta. Botellas, ordenadores, teléfonos, lámparas, televisores, bolsos... Nada ha cambiado salvo que hay una serie donde las mujeres son mayoría y gente principal. Hay un salto desde 'The Good Wife' a 'The Good Fight'. Y sí, es la buena lucha. La de Josefina Carabias y la de Michelle King, que, con su marido Robert, es la creadora de las dos series.