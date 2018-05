Dice Elvira Roca, autora de 'Imperiofobia y leyenda negra', que en el norte de Europa inventaron la propaganda y aquí nos la creímos. La cosa sigue más allá de los hechos históricos a los que se refiere ahí o en 'Seis relatos ejemplares, seis' (Siruela). Ahora exportamos basura ideológica. Clara Ponsatí, exconsejera de la Generalidad huída a Escocia, va a tirar en su defensa de 600 expertos para cuestionar al Estado español, estrategia que los otros independentistas también usan. Su abogado habló de «una sentencia de muerte» y 'The National' tituló: «¡España, no tendrás a nuestra Clara!». Según la euroorden, Ponsatí impulsó la ocupación de los centros escolares para garantizar que se utilizaran el 1-O. Lo sorprendente es que haya 600 expertos. Recuerda a las 11.000 vírgenes de Jardiel. Me temo que Indro Montanelli estaba equivocado: «España es una versión trágica de Italia, que es una versión cómica de España». Quizá es al revés.