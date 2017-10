A veces me gustaría despertarme en lo que sueño. Pero lo que sueño no tiene despertar». A mí gustaría que fuera mía pero es una de las reflexiones de José Mateos, escritor, pintor y editor jerezano, en 'Un mundo en miniatura' (Renacimiento). Un refinado y exquisito librito de aforismos, de miniensayos. Con dibujos originales de Pedro Serna, Mateos, según sus palabras, traduce «todo lo que nos rodea a pura vida, a emoción y conciencia». Conciliando palabra y silencio. La vida. Eso que de verdad está pasando fuera del ruido. «A los hombres agrupados alrededor de algo no me acerco, porque cuando me acerco no hay nadie». Más. «Rezo para que cuando me muera, mi razón no tenga toda la razón». O «cuando no trato de iluminar la oscuridad, la oscuridad me ilumina». Es difícil elegir fragmento. O demasiado fácil. Cualquiera es superior a la verborrea de hoy. «Al que ama, siempre le dolerá no amar bastante». Literatura de evasión. O victoria.