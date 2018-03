Ni la ensaladilla rusa es rusa ni la huelga a la japonesa la hacen en Japón. La ministra Tejerina ha contribuido a desasnar al personal. Anunció hace días que hoy iba a hacer una huelga a la japonesa y resulta que es un invento español. Fake news. La página de la wiki es fresca, fresca, hasta sale Rajoy despreciando lo presuntamente japonés de sus ministras. Los trabajadores de Japón no trabajan más cuando se ponen a reivindicar, hacen las mismas huelgas que todos, las de no pegar golpe. Ayer a Tejerina se le echaron a la calle los regantes. La sequía es el gran problema de España. A Dolors Montserrat, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no le gustan las etiquetas «y ser feminista es una etiqueta». ¿Ministra de Igualdad? Esto será menos importante que el agua, pero duele en los oídos. Sólo le ha faltado aclarar que es femenina y no feminista, que una cosa es la libertad y otra el libertinaje. Y luego decir Honorato.