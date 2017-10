Estela plateada

La apuesta de Francia en esta edición de la Bienal de Arte de Venecia partía de la idea de que el arte depende del ritmo, para ello encontraron en el artista Xavier Veilhan a la persona adecuada para construir un enorme estudio de grabación por donde han pasado cientos de músicos de todos los estilos. Veilhan aprovechó esta oportunidad de estudiar la relación entre la obra y el espectador de una manera tan directa como es la música.

Esa importancia para elegir el estudio de grabación fue lo que convenció a Guadalupe Plata para cambiar Londres, donde habían producido su último disco, por los estudios de La Mina en Sevilla para su último trabajo. De sobra es conocida la capacidad de su técnico, Raúl Pérez, para sacar lo mejor las bandas en este refugio donde los músicos pueden grabar en pijama y son conscientes de que la verdadera revolución en estos tiempos, es la lentitud. Es el quinto disco de la banda de Úbeda, de nuevo un perro en la portada, esta vez un pekinés medio tuerto en un lecho de flores rosa que despistaría a cualquiera que no conozca lo que se esconde dentro, «la música perfecta para sesiones de espiritismo y exorcismos», según palabras de su discográfica y no les falta razón. Los Guadalupe conocen el arte de sacar los demonios ocultos en cuanto empiezan a tocar su característico blues del pantano, sonido que han conseguido perfeccionar en este trabajo, menos desgarrado, algo más luminoso, pero sin traicionar sus raíces chamánicas con esta evolución. La versión del tema 'Qué he sacado con quererte' de la cantautora chilena Violeta Parra, confirma el talento de los jiennenses ante aparentes desafíos de estilo y los confirma como una de las bandas más valientes y carismáticas de la escena nacional.

Una vez más La Cochera Cabaret volverá a recibir a Pedro de Dios, Carlos Jimena y Paco Luis Martos el sábado 28 de octubre, con la seguridad de que será un concierto atemporal, terapeutico y muy difícil de olvidar.