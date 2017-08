Es el Estado de Derecho, caballero

Otra vez. Estos asesinos siguen su rueda macabra y nos vuelve a tocar a nosotros en España. Atentado del terrorismo yihadista en Barcelona este jueves, 14 muertos y más de 120 heridos. Estos malos bichos saben donde golpear, quien va a Barcelona se pasea por Las Ramblas, es lo propio. No hay consuelo ante la maldad, fría, inhumana, a matar mientras más, mejor. Pero si hay que destacar que el trabajo callado de las fuerzas de seguridad ha evitado muchos atentados al detener y desarticular células terroristas en España en los últimos años. Los especialistas e institutos de investigación en terrorismo, junto a la inmensa mayoría de la sociedad, no necesita un modelo econométrico complejo para deducir algo elemental: estos asesinos que apelan al Islam como fundamento no se pueden confundir de ninguna manera con los más de 1.300 millones de fieles musulmanes en el mundo. Es más, como destaca el director del Chicago Project on Security and Terrorism (CPost) de la Universidad de Chicago (que recoge información desde 1982 y está financiado por el Pentágono), a esta gentuza le da igual matar a musulmanes, es infiel todo el que no piense como ellos. Si seguimos el mapa siniestro de los atentados, a pesar de que en Europa y en EEUU han sido cometidos varios de ellos (matando a víctimas de distintos orígenes, religiones y nacionalidades), la mayoría de los ataques y los más letales se sufren en países de mayoría musulmana, por lo que es fácil deducir que es esta comunidad la más afectada entre las víctimas. Pero según el académico de la RAE A. Pérez Reverte (cuyo artículo 'Es la guerra santa, idiotas' de hace tres años se ha convertido en el icono 'teórico' de los aguerridos cruzados de nuevo cuño), estamos inmersos en la ignorancia, en la cobardía, no tenemos cojones. Mantiene el escritor que en Occidente somos unos cobardes caducos y hay que reaccionar frente al Islam (todos mezclados, víctimas y verdugos) a las bravas, no con sonrisas. ¿Son sonrisas los terroristas detenidos y condenados, los comandos desarticulados, la respuesta armada en casos extremos de peligro para la vida, la recogida de información...? No, estimado académico, eso se llama Estado de Derecho, lema que parece no le tocó informar en el Diccionario del español jurídico de la RAE.

Se le olvida contar a Pérez Reverte, que los del Estado Islámico y demás ralea que matan en Occidente son los que multiplican la carnicería en Siria, Irak y otros países de mayoría musulmana, y que puestos a indagar, a estos matarifes los alimentó en origen la CIA cuando mataban comunistas en Afganistán, eran recibidos con elogios en la Casa Blanca por Ronald Reagan y siguen apoyados por Arabia Saudí (terrorismo de estado en estado puro). Conviene que comprendan el mencionado académico, Isabel San Sebastián y los de similar catadura, que a esta chusma terrorista, en su nivel dirigente, no le inspira la divinidad, sino el negocio de la droga y el tráfico de armas.