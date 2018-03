Espía con casa en Málaga Los servicios secretos británicos compraron una casa en Málaga para el espía ruso PABLO ARANDA Málaga Sábado, 17 marzo 2018, 10:04

Llega a Europa una nueva ola de frío siberiano y May (que significa mayo) congela las relaciones con Rusia. Reino Unido siempre ha sido un buen refugio para agentes dobles, los cuales conservan una pensión rusa en forma de polonio. Shakespeare se sirvió de Polonio para aconsejar al rey y lo acabó matando. No debe de ser fácil encontrar con un espía escondido, aunque al ser doble necesita más espacio. Parece que la ayuda de un exagente del CNI ha sido fundamental, el espía Roberto Flórez, que fue condenado a 12 años por traición tras venderle a Rusia información secretísima española. Nuestro complejo de inferioridad nos hace dudar de que tengamos secretos tan importantes, y tan mal guardados, entre los Flórez, que salió de la cárcel antes de tiempo y ahora nadie sabe dónde está. Skripal, el espía envenenado, trabajaba en España cuando fue reclutado por el MI6, los servicios secretos de su anciana majestad inglesa. Los británicos le compraron una casa en Málaga que servía de tapadera. El espionaje no siempre es tan romántico como parece, y cada espía parece tener su precio. A Flórez le pagaron los rusos 200.000 dólares, porque Flórez no querría rublos. Skripal también se hizo traidor por la pasta, y por la casa en Málaga. Es fácil criticar a estos agentes de la TIA pero inquieta pensar que todos somos vulnerables. Yo me considero incorruptible, pero no sé si insistiría en ello en caso de que me regalasen una casa en Salisbury.

En Málaga ya nadie regala una casa, con estos precios. El centro se nos está llenando de extranjeros, y cualquiera podría ser un espía. Un amigo que sabe mucho dice que a Al Thani es un agente del Barça contratado para apartar al Málaga de la liga. Es un equipo modesto pero les hemos ganado unas cuantas veces. La Fiscalía mantiene que los Mossos espiaban a políticos, y los Mossos que Interior les espiaba a ellos. Todo está revuelto y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Una posibilidad es que el próximo presidente sea Sánchez y el próximo president Sànchez. El lío que se formaría entre los espías extranjeros. La llegada de Trump al poder, y la del excoronel de la KGB Putin, ha convertido todo en un nido de espías. Algunos aseguran que Trump podría provocar una tercera guerra mundial, aunque después de la segunda ha habido unas cuantas, pero su decisión que más nos afecta es la prohibición de las aceitunas andaluzas en los Estados Unidos. Eso es una barbaridad y no sólo para nuestros campesinos y empresas. ¿Qué le van a poner al pobre americano medio cuando se pida una caña? No hay derecho. Lo ideal es no profundizar mucho en el panorama y cantar bajo la lluvia. Los que lo ven más claro, y se manifiestan por nosotros, son los jubilados, que tras levantar España cuando eran jóvenes ahora la llevan a pulso. Las pensiones no están congeladas, pero andan demasiado frías. Para llegar a final hay que ser agente doble, se cobran dos sueldos.