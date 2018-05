DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS Horizontes cercanos Medio millar de hoteleros se citan esta semana en Málaga para analizar el momento del sector.-Manuel Molina convoca a muchos malagueños en Dresde con motivo del XXV aniversario de TSS Group.-Premio nacional de formación para la clínica malagueña 'Duarte&Daura'.-Expense Reduction Analysts, multinacional dedicada a las empresas, abre delegación en Málaga PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 27 mayo 2018, 10:04

Tras la intensa jornada 'mariana' vivida ayer en una Málaga que colgó el cartel de 'no hay billetes', con un 'patio nacional' más que agitado, estos Horizontes tienen una vertiente empresarial muy significada, con especial atención al turismo, con Málaga como protagonista de un evento de gran importancia para el sector, como es el Congreso de Hoteleros Españoles, que reunirá en el Palacio de Ferias y Exposiciones a medio millar de empresarios de la industria turística.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) convoca a medio millar de empresarios hoteleros en colaboración con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS). Son los organizadores de la principal cita bienal del sector, que tendrá lugar los próximos miércoles, jueves y viernes, en la que se analizarán los principales retos actuales en un contexto de recuperación económica y digitalización del sector en el que convergen oportunidades y amenazas para la industria hotelera.

Los organizadores del evento están muy satisfechos por la respuesta obtenida para este congreso, favorecida por el momento decisivo para el sector junto al atractivo en sí mismo hoy por hoy de Málaga como sede del encuentro. Una de las personas que más ha influido en la elección de la capital de la Costa del Sol ha sido precisamente el presidente nacional de CEHAT, Juan Molas, quien afirma que este evento llega «en un momento agridulce para la industria hotelera, en el que convergen una reciente recuperación del consumo doméstico y un excelente comportamiento de casi todos los grandes mercados emisores con amenazas importantes para el sector como los crecientes problemas de convivencia surgidos de la mal llamada economía colaborativa, que tienen un efecto adverso en la industria. Sin olvidar la pérdida de competitividad que aporta la implantación de las controvertidas nuevas tasas turísticas». Como se verá, un congreso más que importante, y con una participación selectiva y cualificada, con no pocos empresarios y expertos turísticos que influyen y crean opinión.

Coincide en el tiempo, que no el espacio, un acontecimiento turístico que llevará a Dresde a muchos malagueños. Se trata del congreso que anualmente convoca el grupo turístico TSS Group, que está conformado por más de 3.200 agencias de viajes en Alemania, Polonia, Hungría, Turquía y Ucrania. La empresa que fundara y dirige el malagueño Manuel Molina cumple este año su XXV aniversario, y por eso está dispuesto a 'tirar la casa por la ventana'. «Ahora recuerdo cuando comencé en Dresde (Alemania) hace 25 años, con un dinero prestado por mi familia, con una mano atrás y otra adelante, y ahora veo esto, y la verdad es que me siento orgulloso de lo conseguido», afirma. No es para menos, doctor honoris causa por la UMA, Hijo Predilecto de Málaga, Medalla de Andalucía, cónsul de España en Alemania, Premio Andalucía de Turismo... el currículum de Molina es de los que 'pesan'. El empresario hispano-alemán está muy satisfecho, ya que en la capital de Sajonia se darán cita este próximo fin de semana importantes autoridades y personalidades de todos los ámbitos de Málaga y Andalucía para celebrar este feliz aniversario, al igual que toda su familia, lo que lo hará «muy feliz», como afirma Molina. No es para menos.

Sigamos hablando de empresas, esta vez malagueñas. La Clínica Odontológica Duarte & Daura recibió hace unos días en Madrid el premio Medicina Siglo XXI 2018 en la categoría de formación por lo que es sin duda una experiencia única en España. Creada hace una década, esta clínica intenta satisfacer la creciente demanda de formación continuada e innovación en odontología. Realiza una formación de postgrado universitario, especialmente en el campo de la cirugía oral, implantología, periodoncia e implanto-prótesis, para lo que en el año 2009 suscribió un convenio con la Universidad de Málaga para desarrollar un máster, único en nuestro país, de carácter intensivo y eminentemente práctico, en el que cada tutor forma a grupos muy reducidos de alumnos, proporcionando así una enseñanza personalizada y actualizada haciendo hincapié en las nuevas tecnologías. Al finalizar la formación y ser evaluados positivamente reciben el título 'Máster propio Universitario en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia' por la UMA.

El máster incluye cursos de reanimación cardio-pulmonar y anestesia para odontología y una aproximación a la cirugía guiada. Además, la propuesta del Centro Duarte & Daura se completa con una oferta más amplia de cursos y capacitaciones adaptadas a los avances del sector.

Las clases teóricas y prácticas se imparten en la Facultad de Medicina y la asistencia clínica a pacientes se desarrolla en el propio centro de formación, de 300 metros cuadrados y con siete gabinetes informatizados provistos de los avances tecnológicos más vanguardistas, que se ubica en la calle Córdoba.

Todos estos cursos contemplan una doble vertiente: la formación de los profesionales y la solidaridad, dado que los pacientes son personas sin posibilidades económicas que son seleccionadas por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga, Cáritas y Cruz Roja, y que de otra manera difícilmente podrían acceder a esos tratamientos, muchos de ellos de un muy elevado costo. Una hermosa dualidad que es justo poner de relieve y por tanto felicitar la iniciativa de los doctores Alfonso Daura y Fernando Duarte, líderes de este gran proyecto, sin duda alguna singular. Son decenas de malagueños con pocos recursos los que ya se han visto favorecidos por él.

Hablemos ahora de una empresa que acaba de implantarse en Málaga. La multinacional Expense Reduction Analysts, dedicada a la mejora de las cuentas de resultados de las empresas mediante la reducción de gastos, ha abierto delegación en la capital malagueña, para toda Andalucía, de la mano de Juan Campos, conocido economista que fue presidente del Colegio profesional a nivel provincial y regional. ERA tiene actualmente 15.000 proyectos vivos en el mundo y más de 700 analistas. Tras una década en España, la empresa líder en optimización de costes cuenta con un equipo de más de 40 consultores en España.

Expense Reduction Analysts, líder mundial en optimización de costes, logró un ahorro aproximado de 15 millones de euros a las empresas españolas en 2017. La compañía busca mejorar la situación financiera de las empresas actuando sobre los gastos operativos (como logística, envases y embalajes, limpieza, seguros y energía). El equipo de ERA está formado por profesionales especializados en cada una de las distintas categorías de gastos, analizando más de 40 categorías y realizando un seguimiento de 24 meses. La apertura de una delegación de esta empresa en Málaga contó con la presencia del responsable en nuestro país de la multinacional, Fernando Vázquez.

Nada más. Sean felices y que servidor lo vea y comparta con todos.