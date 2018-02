Educación Disney

El Stauch Book Prize premiará al autor de una novela, un thriller, donde las mujeres no sean golpeadas, acosadas, explotadas sexualmente, violadas o asesinadas. El plazo acaba el 15 de julio. Creo que ni Jane Austen ni Corín Tellado podrían concursar. Penélope Cruz está contra el machismo de los cuentos infantiles («Que jodan a la Cenicienta y a la Bella Durmiente»). Dice la actriz que cuando lee cuentos a sus hijos siempre cambia los finales. «Si no tienes cuidado, empiezan a pensar: 'Ah, entonces los hombres deciden todo'». Tengo una amiga con un hijo de cuatro años que estaba viendo '101 dálmatas' por primera vez. «¿Qué es lo que Cruella quiere hacer con los perros?», preguntó a su madre. «Un abrigo», contestó ella. Y se fue dejando al niño en manos de Disney. Al final, la pobre Cruella de Vil no consigue su abrigo. En Disney, las mujeres malas siempre acaban mal. En la vida real, no. Espero que Penélope Cruz también cambie eso.