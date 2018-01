Diálogo entre las Coreas

Las dos Coreas recuperan el diálogo, y con un ambiente curiosamente distendido después de los meses de enorme tensión por el programa nuclear de Corea del Norte y sus pruebas de misiles. ¿Por qué se produce ahora este cambio, por otro lado, tan bienvenido? Por intereses todavía no revelados, incluso ni siquiera insinuados. Había una percha, un motivo para celebrar la reunión: los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur el mes que viene. ¿Para qué? Para justificar una reunión en un pueblo de la zona desmilitarizada donde hace pocos días un soldado norcoreano logró huir, aunque gravemente herido por los disparos de sus ex compañeros. Y lograr acuerdos, bastante rápidos en dos horas de reunión, quizá por una generosa predisposición de las dos partes, quizá porque hay contactos discretos que habían avanzado notablemente. Se destaca la participación de Corea del Norte, sin concretar los detalles, en los Juegos que organiza el Sur. No se sabe si bajo la misma bandera como en otras ocasiones cuando reinaba cierta distensión entre los dos países, ni siquiera si algún deportista norcoreano podrá competir.

Sin duda, estos Juegos de Invierno invitan a mejorar, con espíritu deportivo, unas relaciones tortuosas, bajo amenazas continuas de agresiones militares, con pruebas de misiles y maniobras con el aliado norteamericano, y que China ha manejado constantemente según sus propios intereses del momento, que son desgastar a Estados Unidos por su presencia económica, comercial y militar en la región y evitar la reunificación de las dos Coreas que conllevaría la presencia de tropas norteamericanas muy cerca de su frontera. Por eso, lo más relevante del encuentro entre los representantes del Sur y del Norte, por cierto, éste vestido con traje civil en lugar del uniforme militar que utilizó en la última reunión de hace dos años, es la recuperación del diálogo entre los dos ejércitos. Hay que evitar la chispa que pueda provocar un gran incendio, con armas nucleares de por medio y personalidades tan impetuosas e irascibles al mando de Corea del Norte y de Estados Unidos.