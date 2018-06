Se cuenta que Enrico Berlinguer (el que fuera secretario general del Partido Comunista italiano) era conocido como 'culo di ferro' (culo de hierro). A su inteligencia y enorme prestigio se unía una capacidad innata para la negociación: pegaba el culo a la silla y no se levantaba de las reuniones, buscaba el acuerdo (aunque fuera parcial) mediante agotadoras negociaciones. Quizás Berlinguer, que era persona de arraigadas convicciones dentro de la mejor tradición del comunismo italiano (el socialismo sobre amplias bases de consenso y participación democrática), no olvidó nunca la necesidad de un sano equilibrio entre la ética de la responsabilidad (de la que hablaba Max Weber) y la ética de la convicción, única forma de avanzar en un mundo plural y con intereses contrapuestos.

Aunque creo que mi amigo Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, no es correligionario de mi admirado Berlinguer, comparte con el líder del PCI que es necesario agotar la negociación hasta el final. Respecto a la patronal de los hoteles malagueños (Aehcos), considera González de Lara que no hay que levantarse de la mesa en la negociación del convenio de hostelería de Málaga, reconociendo la capacidad de negociación de los sindicatos y de Mahos (patronal de bares y restaurantes). El verano se acerca y si no se llega a un acuerdo es natural que los trabajadores apelen a la huelga (derecho que la Constitución ampara), por lo que resulta desproporcionado que Aehcos hable de chantaje, máxime cuando en Málaga no se ha convocado una huelga en la hostelería desde 1979, lo que demuestra que tanto patronal como sindicatos han estado a la altura que merece el cuidado de un sector tan importante para la economía malagueña.

Según el indicador de rentabilidad hotelera, Málaga es la 2.ª provincia más rentable de toda España (detrás de Barcelona) ya que se ha incrementado los precios de habitación más de un 30%. Eso quiere decir que se han recuperado de forma importante beneficios en la actividad hotelera y no parece razonable que los trabajadores no participen, en los términos derivados de la negociación, de esa mejoría. Eso es lo que están pidiendo los sindicatos, y tiene razón el secretario provincial de CC OO, Fernando Muñoz Cubillo, cuando denuncia que el nuevo 'clima' de inflexibilidad de una parte de la bancada patronal es producto de la entrada a saco de los fondos 'buitres' en la propiedad de muchos de los hoteles, desplazando de la capacidad de decisión a los empresarios malagueños que conocen el sector y han logrado hasta ahora la paz social en el mismo. Málaga debe defender lo mejor para nuestro turismo, y por eso hay que saludar iniciativas como la moción de IU que pide que el Ayuntamiento de Málaga apoye un convenio laboral donde se mejore las condiciones laborales. Aunque el culo se les quede cuadrado, espero que los agentes sociales no se levanten hasta que tengamos el convenio firmado y un verano próspero para todos.