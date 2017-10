Lucha de poder entre aspirantes. Lo de Soraya Sáenz de Santamaría retrasando su comparecencia y abriendo la boca cuando Núñez Feijóo empezó la suya. Él, por los incendios de Galicia; ella, por el incendio en Cataluña. Vale, fácil y vulgar. Es por estar a la altura. Salió la vicepresidenta a explicar lo de las cartas. Puigdemont se niega a responder y estos le dan hasta el jueves. Cuelga tú. No, cuelga tú. Hace poco, Chabelita Pantoja escribió en Instagram una larga declaración de amor. «Lo que me gusta fijarme en las pequeñas cosas... En si son bonitas tus manos. Si me gusta tu colonia al abrazarte... Que te encantan las sorpresas, pero que odias la intriga... Ojalá sepas fijarte en que me da igual el momento si me regalas cinco minutos y 27 segundos». El destinatario contestó con un «te quiero». Indiana Jones pegando un tiro al del látigo. Como diría Lewis Carroll, un hombre es un animal que escribe cartas. Que te encanta la sorpresa 155.