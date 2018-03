CUATRO MUJERES

En 'Gran hermano', vete a saber si vuelve, se empeñan cada año en innovar. Que si dos casas, que si cien personas el primer día... En 'Supervivientes' calcan las ediciones. Empiezan con el salto del helicóptero y acaban en el barro. El ciclo de la vida en cuatro horas. El 'reality' volvió avasallando en la noche del jueves (26,5% de cuota de pantalla y 2.960.000 espectadores). Además de helicóptero y barro, había otras dos cosas seguras: Lara Álvarez y Jorge Javier Vázquez, que tiene en el plató 'La guerra de los Rose' cani entre Chabelita y Alejandro Albalá, su marido pero el novio de otra concursante.

Luego está la trama imprevisible. El cantante Francisco no se sabe la letra de 'Valencia' («Valenciaaaa, es la tierra valenciana de la luz y del amor»). Como si Vicente Fernández no se supiera 'Volver, volver'. Pero Francisco sí sabe molestar. Gracias a él una tortuga mordió en el brazo a María Jesús Ruiz. De los desconocidos, destacar a ese guapérrimo modelo llamado Logan Sampedro (sólo Romina Malaspina lo supera en nombre molón). Desde el helicóptero hablaba con Jorge Javier lanzando un «cambio» al acabar cada frase. «Logan, no hace falta que digas cambio». «Vale, cambio». Y esta perla: «Un saludo a mis fans que todavía no tengo pero tendré». Los nasciturus del famoso.

Logan era el líder del equipo ganador, el que consiguió el Lado civilizado de la isla, donde hay de casi todo. En el otro, llamado Lado salvaje, no hay casi nada. El maestro Joao, el líder, había elegido a los especímenes que más nos gustan (las señoras). Pero son un desastre para las pruebas físicas. Raquel Mosquera y Saray se estrellaron nada más colgarse de la tirolina y Mayte Zaldívar fue más allá del sitio en el que había que aterrizar. Porque este 'Supervivientes' tiene mejor reparto que 'La muerte de Stalin'. Sólo espero que no echen a Saray, que cuando se cayó de la tirolina dijo que no pasaba nada, que se caía mucha veces en el Aquapark. Cuatro nominadas. Ningún hombre. Ana Rosa Quintana al enterarse: «Como empiecen a nominar sólo a las mujeres hacemos huelga, que yo ya estoy embalada».