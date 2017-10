Y el Cristo de Palma saludó al de Mena... Eugenio Carmona explica uno de los cuadros de Juan Gris. :: sur La exposición sobre el cubismo en el Thyssen es una de esas cosas que jamás pensamos íbamos a ver en esta tierra.-Un empresario malagueño pujará por la mansión en la que murió Picasso.-La gran transformación de Málaga (premiada de nuevo a nivel nacional), visible en el excelente coleccionable de la Farola que hoy comienza a distribuir SUR.- Cara: Eduardo Rossell y Joaquín Ligero; cruz: Luis Méndez y Nacho Albert... PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 8 octubre 2017, 09:56

Hace tan sólo unos años hubiese sido imposible pensar que en Málaga íbamos a ver una exposición de la grandeza, la categoría y la importancia que la que disfrutamos en el Thyssen sobre Juan Gris, comisariada por el catedrático malagueño Eugenio Carmona (persona para la 'caja del orgullo malaguita', sin duda alguna). La puesta en escena fue tan exitosa e importante como la exposición en sí, con la presencia de Carmen Thyssen, el referido Carmona y las autoridades locales. Un lujo, de veras, que nos coloca en el punto de mira del arte en España hoy, porque en nuestro país pocas exposiciones como la referida se han podido admirar este año. En la tierra que vio nacer al creador del cubismo, Pablo Picasso, se disfruta hoy de la mayor y mejor exposición cubista que se pueda ver en Europa. Lo dicho, hubiera sido impensable... Por cierto, que hablando de Picasso, la casa donde vivió sus últimos días en Mougins se subastará el día 12, con un precio inicial para la puja de 20,2 millones de euros por una inmobiliaria holandesa. La puja por la mítica mansión en la que murió el genial artista malagueño 'Mas de Notre Dame de Vie' fue habitada por Picasso y su esposa, Jacqueline Roque, entre 1961 y 1973, y allí amaneció muerto un 8 de abril tras una cena con su amigo y abogado a consecuencia de un infarto. La mítica casa ubicada en la Costa Azul tendrá el Día de la Hispanidad nuevo dueño tras una subasta que promete ser apasionante, y a la que va a concurrir un potente y muy conocido empresario malagueño, enamorado de la obra y vida del actor. Esta casa de campo nadie había entrado tras la muerte de Picasso, y ha sido remodelada como una de las mejores mansiones de Europa. Siempre mirando al sur («allí,al sur, está Málaga») fue donde trabajó incansablemente hasta sus 91 años, siempre hasta altas horas de la madrugada: «Las musas tiene que encontrarte trabajando, porque si no pasan y se van», solía decir. Llena de historia, cuentan que los obreros que entraron a rehabilitarla encontraron sus gafas de leer en una mesita de noche llena de polvo. Seguramente será una leyenda urbana: ojalá se quede en manos del malagueño.

Bueno, pues esa Málaga de los museos, del centro recuperado y de tantos otros logros tiene, curiosamente, sus mayores detractores dentro. Es verdad que son una minoría, pero ruidosa, oigan, como ocurre en otras partes de España y cualquier comparación, si siempre es odiosa, hoy lo es más. Esa Málaga que además ha ganado en movilidad y en accesibilidad lo que no está en los escritos, y es elogiada por todos lados. Alguien puede pensar que estos Horizontes de hoy son un discurso triunfalista, pero no; ocurre que cuando pasan cosas como las de Cataluña, cuando más de uno nos sentimos avergonzados por lo que estamos viviendo, nos sale desde dentro la necesidad de proclamar a los cuatro vientos lo mucho y bueno que tenemos. Málaga ahora es modelo, mal que les pese a esos pocos, muchos de ellos los mismos que jalean a los golpistas catalanes, y punto. Esa Málaga que el máximo responsable de la Fundación Once, que ha estado en un importante congreso celebrado en el Palacio de Exposiciones bajo el título de 'Tecnología y Turismo', felicitó al alcalde «porque en pocas ciudades del mundo pueden circular como por el centro de Málaga las personas en sillitas de rueda», y como las cosas no son casualidad, sino causalidad, a las pocas horas, la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Elvira Maeso, recogía en Madrid la medalla de oro otorgada por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en categoría de poblaciones de más de 50.000 habitantes por tres importantes proyectos desarrollados en año 2016: la peatonalización en el Centro Histórico y el control de accesos, el proyecto 'Paseando al cole' y la puesta en funcionamiento de la Línea 25 Exprés de la EMT al Parque Tecnológico. La medalla de plata fue para Benidorm, y la de bronce para Valencia. Dan gusto estas cosas, porque no somos conscientes, al disfrutar a diario de ella, del enorme cambio de Málaga en los últimos 20 años. Lo mismo que muchos de los que dicen que esto no es una democracia no se han enterado del cambio de España en estos 40 años es porque no tienen la mñinima cultura (se adquiere tanbién leyendo libros) para valorarlo... Y si quieren ser conscientes del enorme cambio a mejor de Málaga, hoy SUR pone en sus manos el coleccionable conmemorativo de los 200 años de la Farola, un verdadero lujo, con fotografías inéditas, del CTI-UMA y de colecciones particulares, obra de Javier Ramírez, en una composición editorial de Gráficas Urania de las que dignifican aún más si puede sus contenidos. En ese coleccionable comprobará el lector cómo era Málaga hace muy poco y cómo es ahora. Lo dicho, nada que ver. Ni por el forro. Si usted lee estos Horizontes (lo que agradezco ), no dude en buscar un punto de venta de SUR y adquiera el periódico porque recibirá las tapas y el primer fascículo. Seguro que se 'engancha'...

Hay sentimientos de orgullo, y también de satisfacción, pero así mismo los hay de belleza. La imagen que se vivió en la ya casi madrugada del pasado domingo, al finalizar el Vía Crucis del Cristo de la Buena Muerte con motivo de su 75 aniversario, con La Legión presente y miles de personas por el recorrido, será difícil de olvidar. La maravillosa composición realizada en el encierro, con el Cristo de Palma a hombros legionarios rindiendo honores al Cristo de Pedro de Mena (desaparecido por culpa de una sinrazón fanática que algunos se empeñan en resucitar) mediante un holograma que ponía los vellos de punta como se ve en la fotografía. Juntos por primera vez. Histórico...

Hablando de cofradías, la c ara y la cruz. Cara el homenaje multitudinario que recibió el que durante muchos años ha sido un gran hermano mayor para las Fusionadas, Eduardo Rossell, en el Colegio de Médicos, con asistencia de 'toda Málaga', porque no sólo su labor ha sido tremenda y muy positiva, sino porque también es una gran persona, un excelente médico y un malagueño 'militante' y esas cosas, miren, hay que agradecerlas en vida.

La cruz, inesperada noticia, la muerte de otro gran cofrade y otro gran médico, también malagueño 'militante', Luis Méndez, quien no podía ni imaginar (ni sus amigos, ni nadie) que sus días de estancia vacacional en Portugal iban a terminar con un maldito y traicionero infarto. Culto, buen conversador, educado (no es baladí en tiempos de tanta mamarrachería), defensor de lo taurino y siempre dispuesto a ayudar a los demás, ahora mismo estará feliz con su Virgen de la Esperanza, aunque los demás lloremos en silencio por las esquinas. No estamos sobrados de mucha gente como Luis Méndez. Descanse en paz al igual que Nacho Albert, alumno de Periodismo en Martiricos, uno de los líderes de una inolvidable primera promoción, que mañana recibirá un homenaje de sus compañeros en el Aula 2 de Comunicación a las 13 horas.

Los dos hubieran sido buenos amigos de Joaquín Ligero, que hoy cumple en su barrio de la Victoria 94 años. Joaquín, otro gran defensor de lo nuestro, malaguita veterano, tiene hoy, como dice, una sensación agriculce: feliz por sus 94 años, algo que no está al alcance de muchos, y triste porque ya no puede hacer lo que más le gustaba: recorrer Málaga de norte a sur y de este a oeste y cuidar su jardín de la plaza de la Victoria. Ahora, sentado en una sillita de ruedas «tengo que conformarme con dos salidas a la semana». Felicidades a quien es también una persona de una integridad a prueba de bombas...

En estos tiempos en el que el desafecto campa por las calles no viene nada mal un chute de autoestima... Sean lo más felices que puedan, por favor, y yo que lo vea.