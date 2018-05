¿QUIÉN CONOCE AL JEQUE?

Llegado a este punto de los acontecimientos prefiero pensar en que nada puede ir ya a peor. Sí, ya sé que el Málaga puede despeñarse en un año hasta Segunda B o sufrir el calvario de un ciclo largo en la división de plata. Pero mi reflexión alude a lo inmediato. La voluptuosidad del jeque no puede mantenerse indefinidamente. En los próximos días ha de llegar una decisión más o menos cuerda. Empezar a construir el proyecto (con entrenador y director deportivo repartidas en una o dos cabezas). Luego ya habrá tiempo de debatir si se acertó o no en el elegido o los elegidos.

Parándome a pensar en las andanzas de Joaquín Jofre en Doha, me pregunto cómo son las conversaciones del abogado con el histriónico propietario del Málaga y cuánta lógica hay en sus argumentos, si es que los expresa. Al menos a este sí lo ha recibido, a diferencia de lo sucedido con Fernando Hierro, José Carlos Pérez o Vicente Casado en diferentes etapas del pasado. Tengo claro que todos estos episodios darán para un buen libro cuando pasen algunos lustros y el recuerdo tenga más componente anecdótico, pero es curioso cómo después de casi ocho años al frente del club de La Rosaleda apenas si podríamos construir un retrato robot lo suficientemente preciso de Al-Thani. Puede que no estén capacitados para ello ni algunos de sus empleados en las oficinas del estadio. Se duda -con ejemplos más que contrastados- de su inteligencia, también de su malaguismo, de sus argumentos para no volver a la Costa del Sol, de lo que sucedió para que dejara de invertir y de cuántos de sus 'tuits' son de su puño y letra. Se duda de sus conocimientos de fútbol, y no sólo por su desmedida confianza en un agente para fichar a Rolón. Se duda de su fortuna, de si lo volveremos a ver algún día en Málaga y hasta de cuáles son sus gustos y aficiones reales. Se duda ahora de que Fernando Sanz, pese a la mejor de las intenciones, hiciera bien vendiéndole la propiedad, y de si existen realmente esos 'tuiteros' que aún defienden su figura.