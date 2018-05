Soy consciente que me estoy metiendo en un charco pero no resisto la tentación. Creo que hay que hablar y pensar, más bien pensar y hablar, en ese orden, de otras cosas además de las larguísimas sentencias judiciales, zarandeadas por la prensa, los logros y desgracias del gobierno, las aspiraciones inmobiliarias de los noveles políticos y las veleidades y juegos infantiles de los que nos hacen añorar el seny. Tampoco sobre lo que voy a escribir es demasiado original: no se hagan Uds. ilusiones.

Tobi Tapia era un gordito con gorra creado en una historieta que creó Marge, Marjorie Henderson Buell. Si se hubiese desarrollado normalmente, como todos nosotros, tendría noventa años pero siempre lo recordaremos con sus diez añitos. Era vecino de Lulú Mota, &ldquoLa pequeña Lulú&rdquo, &ldquoLittle Lulu&rdquo en su versión original. Ella era un encanto de chica, llena de sentido común, que le hacía canguros a Memo mientras le contaba unos cuentos deliciosos que ella misma inventaba protagonizados por la bruja Ágata y su sobrina Alicia. Tobi, con sus amigos Tino, Fito y Lalo habían creado un club que funcionaba en una caseta de madera en cuya puerta campeaba el lema de la institución &ldquoNo se admiten mujeres&rdquo. No era misoginia. Eran ganas de fastidiar a Lulú con quien el fundador mantenía una hermosa relación de amor-odio mientras suspiraba por la rubia Gloria que le resultaba inalcanzable.

Hoy, el club de Tobi no sólo sería políticamente incorrecto: sería un atentado contra la sociedad. Cada institución ha ido modificando sus estatutos que establecían una distinción discriminatoria por sexos. El Casino de Marbella, no hace demasiado tiempo. Mi club de Londres, sólo para hombres cuando nada menos que la reina y la primera ministra quedaban fuera. Hasta las sociedades gastronómicas del País Vasco. Creo que ya hay Txokos que han dado su terco brazo a torcer. Por el contrario, las señoras, si bien no de manera oficial o explícita, se unen en lugares y situaciones en los que la entrada de varones si bien no se prohíbe, queda fatal. No hablo de los cuartos de baño, sitio de reunión preferido de muchas damas, sino de actividades que emprenden por su cuenta. Despedidas de solteras por ejemplo. Yo venía viendo y, más que viendo, oyendo a conjuntos de alegres y ruidosas señoritas con tiara agrupadas en torno a una de ellas con banda, seguramente, a la que le llegó la hora fatal. Provienen de Inglaterra en grupos perfectamente identificables por las jocosas expresiones que profieren durante las tres horas de viaje, sin parar. El otro día un compañero de AVE, policía para más señas, me llamaba la atención sobre que el fenómeno se ha extendido en toda la península y la chiquillería femenina se orienta al sur para pasarlo bien con este pretexto durante un fin de semana. No había reparado porque seguramente lo pasan tan bien pero meten mucho menos ruido que sus congéneres de la Pérfida Albión.

Y ¿qué decir de los viajes de señoras de mediana edad? Si dos o más se juntan con ese propósito, no pasa nada, ellas lo pasan bien. En cambio, si pertenecen al sexo opuesto los viajeros se tejen toda clase de conjeturas respecto de sus preferencias. Lo mismo sucede si van a merendar o se reúnen frente a lo que no es un plato de comida o una cerveza o una competición deportiva. Estás condenado a viajar solo o con una compañera o apuntarte al senderismo o a escalar un ocho mil. Pero de cruceros, mejor olvídate.

Es cierto que la igualdad o paridad como ahora de llama ha producido algunas compensaciones a favor del género tradicionalmente abusador. Ahora ya no hay que pagar por narices todas las consumiciones. Tampoco parece estar mal visto del todo el colocarse en el mejor sitio con total desprecio de las acompañantes y hacerlo nada más llegar. Ni dejar de abrir las puertas del coche. Si lo haces, produces algo de estupor porque da la impresión que tu coche está matriculado en un país anglosajón o estás pensando que será otro, otra mejor, quien conducirá.

Me decía una magistrada el otro día que ella querría ser como su madre, que había vivido mucho mejor que ella sin tener que simultanear las labores de casa con una profesión. No es ninguna tontería.

Y hasta se ha inventado la inseminación artificial.