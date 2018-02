Una vez que nadie en su sano juicio discute la imperiosa necesidad de que Málaga disponga de un nuevo hospital, ahora las discrepancias se centran en si hay que construir o no un CHARE en la zona este de la capital (preferentemente en El Palo). Como los colores, hay opiniones para todos los gustos. Unas son más razonadas que otras, pero todas son respetables. Por resumir, hay dos posturas. La primera defiende que la Consejería de Salud se rasque el bolsillo y levante un hospital en esa parte de la ciudad. En esa lucha están, entre otros, los vecinos, algunos sindicatos y el PP. Este último arrima el ascua a su sardina y airea, uno tras otros, los incumplimientos de la Junta de Andalucía con Málaga en materia sanitaria. Son cornadas políticas que los partidos se dan dentro de un juego en el que se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La segunda propuesta es dotar a El Palo de un centro sanitario con consultas especializadas, pruebas diagnósticas, urgencias potentes y eficaces, laboratorio y área de radiodiagnóstico, pero sin quirófanos ni camas de hospitalización. Esta es la alternativa que defienden los expertos que llevan casi un año elaborado un plan para la reordenación de la atención hospitalaria de Málaga, un trabajo en el que han participado más de 300 profesionales, bajo la coordinación del exconsejero de Salud José Luis García de Arboleya.

No tengo nada en contra de que se haga un CHARE en El Palo, aunque, ya puestos, por qué no erigir también pequeños hospitalitos en Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre y Carretera de Cádiz. Contar con un hospital en la puerta de la casa no asegura una mejor asistencia. Lo importante no es tanto dónde se encuentre el centro hospitalario (siempre que se halle a una distancia asumible), sino la cartera de servicios de que disponga, de los recursos humanos y materiales con que afronte la atención de los pacientes y, en definitiva, de su capacidad de resolución. Los habitantes de la zona este de Málaga se merecen una respuesta sanitaria de primera, como los del Perchel, Carranque, Teatinos, la Trinidad o Capuchinos. Y Salud debe garantizarla desde el primer minuto del partido. Eso es innegociable. Ahora bien, si los expertos dicen que la opción más adecuada para El Palo es un centro sanitario con las características antes descritas (sin dejar de lado que en un futuro pueda contar con algunas camas si fuese preciso), hagámosles caso. Somos muy dados a descalificar las opiniones contrarias, aunque sean acertadas, con tal de no dar el brazo a torcer.