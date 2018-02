Jorge V vio al duque de Devonshire en Ascot y le preguntó si venía de cazar ratas. El padre de Eduardo VIII era un fanático de las reglas de vestimenta y quizá Devonshire iba elegante pero informal. La actriz Jennifer Lawrence se hizo el martes una foto al aire libre con el director y los actores de 'Gorrión rojo'. Ella, con un vestido de tirantes de Versace y ellos, abrigados. Como para ir al cine, no como estrellas de cine. O sí. Lana Turner se quejaba de que las estrellas de ahora salían a la calle de cualquier manera. Lawrence se ha visto en la obligación de responder a los que han visto ahí una muestra de machismo. Que es una polémica ridícula, que estuvo fuera cinco minutos, que no iba a tapar el fabuloso versace. Y, sobre todo, que eligió ponérselo y pasar frío. Otra vez las nuevas monjas dando por saco. Lo peor no es que ellos fueran abrigados sino que parece que venían de cazar ratas. No es machismo, es mala educación.